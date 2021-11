Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bevestigt dat er een vertrouwensprobleem is binnen zijn regering, na de beslissing van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om een vergunning voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde te weigeren.

Jambon zei dat in De Ochtend op Radio 1. Volgens Jambon staat niet de inhoud van het dossier ter discussie, maar wel de stijl en communicatie van Demir.

Wat is er aan de hand?

Eerder deze week raakte bekend dat minister Zuhal Demir de vergunning voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde weigert. Volgens minister Demir ligt de stikstofuitstoot van de centrale te hoog.

Het is niet de eerste vergunning voor een gascentrale die Demir weigert. De weigeringen zijn een streep door de rekening van de federale regering. Die wil tegen 2025 minstens 5 van de 7 kerncentrales sluiten.

Open VLD: 'Deloyaal'

Voorzitter Egbert Lachaert van coalitiepartner Open VLD, dat in tegenstelling tot N-VA ook federaal in de regering zit, noemde zaterdag de manier waarop die beslissing werd genomen 'deloyaal'.

'Ik denk dat er een probleem van vertrouwen is. Als een minister op 29 oktober zo'n belangrijke beslissing neemt, middenin een onderhandeling binnen de Vlaamse regering over een klimaatplan, is dat toch geen kleinigheid. Ik denk dus dat Jan Jambon wel wat werk zal hebben met het herstellen van het vertrouwen.'

Jambon: 'Vertrouwen herstellen'

Jambon erkent het probleem. 'Niemand stelt de beslissing van mevrouw Demir, de inhoud van het dossier, in vraag,' zo reageerde hij vanochtend op Radio 1.

'Wat ik wel aanvoel is dat er een probleem is met de stijl en de communicatie van bijvoorbeeld collega Demir. Als dat leidt tot een vertrouwensprobleem binnen de regering, dan is het mijn taak, en ik neem die op, om dat vertrouwen te herstellen.'

Jambon zei dat in De Ochtend op Radio 1. Volgens Jambon staat niet de inhoud van het dossier ter discussie, maar wel de stijl en communicatie van Demir.Eerder deze week raakte bekend dat minister Zuhal Demir de vergunning voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde weigert. Volgens minister Demir ligt de stikstofuitstoot van de centrale te hoog. Het is niet de eerste vergunning voor een gascentrale die Demir weigert. De weigeringen zijn een streep door de rekening van de federale regering. Die wil tegen 2025 minstens 5 van de 7 kerncentrales sluiten. Voorzitter Egbert Lachaert van coalitiepartner Open VLD, dat in tegenstelling tot N-VA ook federaal in de regering zit, noemde zaterdag de manier waarop die beslissing werd genomen 'deloyaal'. 'Ik denk dat er een probleem van vertrouwen is. Als een minister op 29 oktober zo'n belangrijke beslissing neemt, middenin een onderhandeling binnen de Vlaamse regering over een klimaatplan, is dat toch geen kleinigheid. Ik denk dus dat Jan Jambon wel wat werk zal hebben met het herstellen van het vertrouwen.' Jambon erkent het probleem. 'Niemand stelt de beslissing van mevrouw Demir, de inhoud van het dossier, in vraag,' zo reageerde hij vanochtend op Radio 1. 'Wat ik wel aanvoel is dat er een probleem is met de stijl en de communicatie van bijvoorbeeld collega Demir. Als dat leidt tot een vertrouwensprobleem binnen de regering, dan is het mijn taak, en ik neem die op, om dat vertrouwen te herstellen.'