Jan Denys en Stijn Baert beoordelen vijf jaar werkgelegenheid: 'De regering-Michel heeft gefaald'

De regering-Michel zal er zeker mee uitpakken. Tijdens haar regeerperiode zijn er 220.000 jobs bij gekomen. En de werkloosheidsgraad daalde naar minder dan 6 procent, het laagste niveau sinds de eerste metingen in 1983. Er zijn wel grote regionale verschillen: in Brussel is de werkloosheidsgraad 13 procent, in Wallonië 9 procent, in Vlaanderen 3 procent. Met dat puike laatste cijfer zal de regering-Bourgeois graag pronken.

