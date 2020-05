Vlaams minister-president Jan Jambon stelt voor om onbelaste overuren toe te laten in de zorg. Daar wil Vlaanderen desnoods voor bijdragen, zei hij in De Zevende Dag op Eén.

Volgens Jambon is er een financieel extraatje mogelijk voor de zorgsector, maar dat moet dan wel terechtkomen bij de mensen die de gezondheidscrisis opvangen. 'Er zijn delen van de zorgsector waar men nu op volle toeren draait, maar ook andere sectoren van de zorg waar het nu wat minder is', zei hij.

Als aanmoediging wil hij daarom de overuren belastingvrij maken. 'Omdat je dan de mensen beloont die heel veel uren kloppen.'

De belastingen op arbeid zijn een federale materie, maar desnoods wil Vlaanderen zelf een inspanning doen. 'Als het federale niveau zegt dat het die factuur niet alleen wil dragen, laat ons dan aan tafel zitten', aldus Jambon.

De minister-president zei in de uitzending voorts dat de volmachten voor de federale regering wat hem betreft niet veel hebben opgelost. 'Ik weet niet of dat het grote verschil heeft gemaakt, dus ik deel de analyse dat we best opnieuw een volwaardige regering hebben', zei de N-VA'er.

