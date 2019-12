'De kaarten liggen stilaan goed om onze ultieme vraag naar confederalisme op tafel te leggen', aldus Vlaams minister-president Jan Jambon.

Vlaams-minister president Jan Jambon (N-VA) wil dat het Vlaams Parlement snel werk maakt van de voorbereiding van een nieuwe staatshervorming. Dat zegt hij aan De Tijd. Dat het Vlaams parlement zich de komende legislatuur moet buigen over het communautaire, was al afgesproken in het Vlaamse regeerakkoord. Maar daar moet vaart achter, vindt Jambon.

Gezien de aanhoudende blokkage op het federale niveau zouden er wel eens snel vervroegde verkiezingen kunnen komen, is de redenering. 'Op dat moment zou het federaal parlement artikel 195 van de grondwet (dat toelaat een grote staatshervorming door te voeren, red.) kunnen aanduiden voor herziening. Daarom zou de voorbereiding in het Vlaams parlement wel eens urgenter kunnen zijn dan we enkele maanden geleden verwacht hadden.'

Concreet wil Jambon dat er snel een commissie wordt geïnstalleerd in het Vlaams parlement, waarin wordt vastgelegd hoe de volgende staatshervorming eruit moet zien. Dat moet dan de basis zijn om federaal te onderhandelen over een nieuwe institutionele ronde.

Dat N-VA daarin zal pleiten voor het confederalisme, waarbij de meeste bevoegdheden in handen van de deelstaten komen, is geen geheim. 'De kaarten liggen stilaan goed om onze ultieme vraag naar confederalisme op tafel te leggen', zegt Jambon. 'Als je ziet hoe moeilijk het al vier keer na elkaar is om een federale regering te vormen, wordt het dan niet stilaan tijd dat we elkaar in dit land eens diep in de ogen kijken?'

Vraag is hoe ver N-VA de andere Vlaamse partijen daarin meekrijgt. De meesten lijken tot nog toe weinig te voelen voor een nieuwe staatshervorming. Ook in Franstalig België is de appetijt klein.