Minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) maakt 167 miljoen euro vrij voor eenmalige impulsen voor de zwaar getroffen cultuursector. Dat geld komt boven op het noodfonds van 65 miljoen (cultuur) en 10 miljoen (media), schrijft De Standaard woensdag.

Bij de eenmalige uitgaven springt vooral de 100 miljoen euro voor culturele infrastructuur in het oog. Die middelen staan los van de 95 miljoen die al was voorzien in het Vlaamse regeerakkoord.

Ook het Vlaams Audiovisueel Fonds krijgt een stevige, eenmalige financiële injectie. Daarvan gaat 5 miljoen naar het garantiefonds, dat de schade moet compenseren wanneer filmopnames niet kunnen doorgaan, en 10 miljoen naar de creatie van filmproducties, te spreiden over 2021 tot 2023.

Verder worden de projectsubsidies voor individuele kunstenaars en kleinere organisaties, na de protesten vorig najaar, weer structureel opgetrokken tot het oorspronkelijke budget van 9 miljoen per jaar.

Naar analogie met het Ondernemingsloket komt er een digitaal verenigingsloket. Verder vloeit er eenmalig 5 miljoen naar de uitrol van een gedeeld ticket- en reservatiesysteem en 30 miljoen naar de al aangekondigde culturele activatiepremie.

Bij de eenmalige uitgaven springt vooral de 100 miljoen euro voor culturele infrastructuur in het oog. Die middelen staan los van de 95 miljoen die al was voorzien in het Vlaamse regeerakkoord. Ook het Vlaams Audiovisueel Fonds krijgt een stevige, eenmalige financiële injectie. Daarvan gaat 5 miljoen naar het garantiefonds, dat de schade moet compenseren wanneer filmopnames niet kunnen doorgaan, en 10 miljoen naar de creatie van filmproducties, te spreiden over 2021 tot 2023. Verder worden de projectsubsidies voor individuele kunstenaars en kleinere organisaties, na de protesten vorig najaar, weer structureel opgetrokken tot het oorspronkelijke budget van 9 miljoen per jaar. Naar analogie met het Ondernemingsloket komt er een digitaal verenigingsloket. Verder vloeit er eenmalig 5 miljoen naar de uitrol van een gedeeld ticket- en reservatiesysteem en 30 miljoen naar de al aangekondigde culturele activatiepremie.