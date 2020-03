'We gaan ook hier op elke penning moeten letten,' waarschuwt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan Knack na de aankondiging van de reeks maatregelen die de economische impact van de coronacrisis moeten verzachten. De Vlaamse regering staat plots voor 140 miljoen euro aan extra uitgaven, terwijl ze dit jaar al met een geraamd tekort kampt van 430 miljoen euro.

Op de persconferentie na de Vlaamse ministerraad verontschuldigde Jan Jambon zich meteen. Terwijl het gezondheidsadvies luidt dat mensen best een meter afstand houden, zaten de Vlaamse ministers op één rij dicht tegen elkaar, om zo als gehele ploeg in het camerabeeld te passen. Tussen de zitplaatsen voor de journalisten was wel een meter afstand voorzien.

'Onze begroting kan tegen een stootje,' zei Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) over het prijskaartje van de coronamaatregelen. Dat gaat over zware ingrepen die geld kosten, zoals de premie van 4000 euro voor restaurants en cafés die de deuren moeten sluiten, tot bestellingen van in totaal 8,7 miljoen euro aan mondmaskers door minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Zuhal Demir (N-VA) trekt 5 miljoen euro uit ter ondersteuning van de toeristische sector. Hoeveel gaat dat allemaal samen kosten? 'Dat is nog niet helemaal in kaart gebracht,' geeft Jan Jambon toe. Maar 140 à 150 miljoen euro is de eerste, voorlopige raming.Lees verder onder de videoDrie maanden geleden werd de huidige begroting goedgekeurd en die kampt met een tekort van 430 miljoen euro. Maar volgens minister-president Jan Jambon is er een stevige buffer. Zo is er voor de horecapremie van 4000 euro al een provisie ingeschreven, die bedoeld is voor bedrijven die hinder ondervinden van grote wegenwerken. 'Maar goed: we gaan toch ook hier weer op de penningen moeten letten,' zegt Jambon. 'Nu is het de bedoeling dat Vlaanderen economisch niet stilvalt. Dat we niet in een economische crisis terechtkomen, want ook dat heeft daarna weer impact op de begroting.' De financiële coronaschok temperen heeft nu voorrang. Vlaams Economieminister Hilde Crevits (CD&V) vraagt inmiddels meer 'souplesse' van Europa: 'De coronamaatregelen zoals de EU ze momenteel heeft uitgewerkt, bieden Vlaanderen nul soelaas. Jan Jambon en ikzelf hebben een brief geschreven naar commissievoorzitter Ursula von der Leyen om meer flexibiliteit te vragen.' Eerder deze week pleitten verschillende Europese parlementsleden, onder wie Kris Peeters (CD&V), al voor een meer flexibele meerjarenbegroting omwille van de coronapandemie. Hilde Crevits: 'We vragen eigenlijk vooral soepelheid om te kunnen afwijken van de staatssteunregels. En we vragen ook om de budgetten die we nu uittrekken, buiten de begroting te mogen houden.'