In een uitvoerig gesprek met De Zondag heeft Vlaams minister-president Jan Jambon het onder meer over zijn nieuwe klimaatinzichten, zijn begroting en de begroting van de federale regering.

Eerder deze week hield de minister-president zijn septemberklaring, die veel aankondigingen bevatte. Waar is Jambon het meest fier op? wil De Zondag weten.

'Het budgettair akkoord. Ik heb van mijn voorganger een begroting in evenwicht gekregen. Ik wil mijn opvolger ook een gezonde begroting voorschotelen. De crisis heeft stevig ingehakt op het budget. Bovendien hebben we een relanceplan van 4,3 miljard investeringen. Leg die twee samen, en je weet dat je voor een moeilijke oefening staat. Maar we zijn geslaagd. We hebben een tamelijk pijnloos pad uitgetekend dat de groei niet zal fnuiken. In 2024 zal het tekort van 1,8 miljard gehalveerd zijn, drie jaar later moet er weer een evenwicht zijn.'

Wat doet de regering om kinderarmoede aan te pakken?

'Specifiek in deze begrotingsoefening: niets. En waarom? Omdat we in de eerste plaats een begroting in evenwicht willen. Ik wou geen schulden doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Dat is een keuze. Algemeen doet deze regering wél veel: we zetten in op tewerkstelling, kinderopvang en zorg. Wie werkt, kan uit de armoede kruipen.'

De les van Denemarken

Het klimaat krijgt meer aandacht, suggereert De Zondag.

'Neen, het was al van dag één prioriteit voor mijn regering. Een bezoek aan Denemarken vorige maand heeft me wel nieuwe inzichten opgeleverd. De Denen zijn heel ambitieus wat doelstellingen betreft. Maar wat doet de politiek? Ze roept de industrie en de kennisinstellingen rond de tafel en zegt: "Jongens, dit is onze uitdaging, los het op". En wat blijkt? De bedrijven komen effectief met innovatieve toepassingen die vervolgens wereldwijd vermarkt worden. Dat is dus twee keer winst voor Denemarken. Vlaanderen zou ook die richting uitmoeten. En het kan, hè. Zie naar de investeringen van ArcelorMittal in Gent. Ik ben alvast optimistischer geworden over het klimaat. We houden binnenkort een speciale ministerraad. Ik wil daar niet op vooruitlopen. Maar het Deense model is wel inspirerend: niet de regering zal het klimaat redden, wel de industrie en de kennisinstellingen.'

'Huzarenstuk'

Hoe is zijn verhouding met premier De Croo?

'Op menselijk vlak zeer goed. We kennen elkaar van de vorige regering. In de covidcrisis was onze relatie professioneel en correct. Maar de lakmoesproef volgt nú. Wij vragen asymmetrisch beleid, ten eerste op de arbeidsmarkt. Vlaanderen en Wallonië staan voor andere uitdagingen, en hebben dus beleid op maat nodig.'

Hij hoopt, zegt hij, dat ook de federale regering streeft naar 'een budgettair evenwicht. Dat zou alle Vlamingen ten goede komen. Ik heb daar echter weinig vertrouwen in, als ik zie welke ballonnetjes dagelijks opgelaten worden, vooral van PS-ministers. Alsof de miljarden aan de bomen groeien. Als de federale regering niet ingrijpt, zullen onze kinderen en kleinkinderen nog heel lang schulden moeten afbetalen. Mijn regering stond voor een aartsmoeilijke oefening, maar ik vrees dat Alexander voor een huzarenstuk staat.'

Lees hier het volledige interview met De Zondag, waarin Jambon het ook heeft over 3M, kernenergie, Vlaamse onafhankelijkheid en zijn herwonnen vorm.

Eerder deze week hield de minister-president zijn septemberklaring, die veel aankondigingen bevatte. Waar is Jambon het meest fier op? wil De Zondag weten.'Het budgettair akkoord. Ik heb van mijn voorganger een begroting in evenwicht gekregen. Ik wil mijn opvolger ook een gezonde begroting voorschotelen. De crisis heeft stevig ingehakt op het budget. Bovendien hebben we een relanceplan van 4,3 miljard investeringen. Leg die twee samen, en je weet dat je voor een moeilijke oefening staat. Maar we zijn geslaagd. We hebben een tamelijk pijnloos pad uitgetekend dat de groei niet zal fnuiken. In 2024 zal het tekort van 1,8 miljard gehalveerd zijn, drie jaar later moet er weer een evenwicht zijn.'Wat doet de regering om kinderarmoede aan te pakken?'Specifiek in deze begrotingsoefening: niets. En waarom? Omdat we in de eerste plaats een begroting in evenwicht willen. Ik wou geen schulden doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Dat is een keuze. Algemeen doet deze regering wél veel: we zetten in op tewerkstelling, kinderopvang en zorg. Wie werkt, kan uit de armoede kruipen.'Het klimaat krijgt meer aandacht, suggereert De Zondag.'Neen, het was al van dag één prioriteit voor mijn regering. Een bezoek aan Denemarken vorige maand heeft me wel nieuwe inzichten opgeleverd. De Denen zijn heel ambitieus wat doelstellingen betreft. Maar wat doet de politiek? Ze roept de industrie en de kennisinstellingen rond de tafel en zegt: "Jongens, dit is onze uitdaging, los het op". En wat blijkt? De bedrijven komen effectief met innovatieve toepassingen die vervolgens wereldwijd vermarkt worden. Dat is dus twee keer winst voor Denemarken. Vlaanderen zou ook die richting uitmoeten. En het kan, hè. Zie naar de investeringen van ArcelorMittal in Gent. Ik ben alvast optimistischer geworden over het klimaat. We houden binnenkort een speciale ministerraad. Ik wil daar niet op vooruitlopen. Maar het Deense model is wel inspirerend: niet de regering zal het klimaat redden, wel de industrie en de kennisinstellingen.'Hoe is zijn verhouding met premier De Croo?'Op menselijk vlak zeer goed. We kennen elkaar van de vorige regering. In de covidcrisis was onze relatie professioneel en correct. Maar de lakmoesproef volgt nú. Wij vragen asymmetrisch beleid, ten eerste op de arbeidsmarkt. Vlaanderen en Wallonië staan voor andere uitdagingen, en hebben dus beleid op maat nodig.'Hij hoopt, zegt hij, dat ook de federale regering streeft naar 'een budgettair evenwicht. Dat zou alle Vlamingen ten goede komen. Ik heb daar echter weinig vertrouwen in, als ik zie welke ballonnetjes dagelijks opgelaten worden, vooral van PS-ministers. Alsof de miljarden aan de bomen groeien. Als de federale regering niet ingrijpt, zullen onze kinderen en kleinkinderen nog heel lang schulden moeten afbetalen. Mijn regering stond voor een aartsmoeilijke oefening, maar ik vrees dat Alexander voor een huzarenstuk staat.'Lees hier het volledige interview met De Zondag, waarin Jambon het ook heeft over 3M, kernenergie, Vlaamse onafhankelijkheid en zijn herwonnen vorm.