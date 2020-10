Vrijdag scherpte de regering de maatregelen tegen corona aan. Een greep uit de reacties.

Na afloop van de persconferentie verdedigde Vlaams minister-president Jan Jambon in een interview met Belga de beslissing om de cafés en restaurants te sluiten.

'Het is een verschrikkelijke beslissing', steekt Jambon van wal. 'Die beslissing heeft niks te maken met dat de regels door cafés en restaurants niet goed werden opgevolgd. De reden waarom we de beslissing hebben genomen, is omdat tien procent van de bevolking nu de besmetting draagt en horeca de omgeving bij uitstek is waar mensen dicht bij elkaar komen en dus de kans op het overdragen van het virus zeer groot is. Vandaar deze verschrikkelijke maatregel die ook wel gepaard gaat met economische compensatiemaatregelen, want we willen de mensen absoluut niet aan hun lot overlaten.'

Er werd één maatregel genomen voor het hele land. Na de cafés in Brussel, sluiten nu ook alle andere cafés en ook de restaurants in heel België. Is de gezondheidssituatie in Vlaanderen niet beter dan in Brussel en Wallonië? Jambon repliceert: 'Nu zijn er nog twee of drie provincies in Vlaanderen die nog niet in de hoogste fase zijn, maar als je de projectie bekijkt, dan zie je dat volgende week alle Vlaamse provincies, behalve misschien Limburg, rood gaan kleuren. Dan heeft het geen zin om dat onderscheid te maken. Tijdens de afbouw, wanneer provincies rapper dan andere in een lager risicogebied komen, zullen daar eerst de maatregelen afgebouwd worden.'

De langverwachte coronabarometer is nog niet klaar, maar zal volgens Jambon niet lang meer op zich laten wachten: 'Die zal klaar zijn tegen eind volgende week. De hardware is klaar, maar de laatste elementen van de software moeten nog klaargemaakt worden.'

Tot slot had minister-president Jambon nog nieuws voor de voetbalfans. 'Dit weekend verandert er niks, maar de volgende speeldag zal het publiek toegelaten bij voetbalwedstrijden gehalveerd worden.'

'Zware economische gevolgen'

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, stelt dat de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité vrijdag heeft aangekondigd 'zware economische gevolgen' zullen hebben. 'De maatregelen komen hard aan bij ondernemingen, vooral in sectoren en diensten die opnieuw de klappen krijgen. Het fors steunpakket dat nu al aangekondigd wordt, zal noodzakelijk zijn om hard getroffen ondernemingen te redden', zegt de directeur-generaal van Voka, Hans Maertens. Voka dringt er daarnaast bij de overheden op aan om de bestaande coronamaatregelen ter ondersteuning van bedrijven nog te verlengen tot midden volgend jaar.

Voka is 'opgelucht' dat er geen algemene lockdown komt. 'De hele samenleving en economie nog eens volledig op slot gooien, zou catastrofale gevolgen hebben, met 20 procent van de bedrijven die het niet zouden overleven en 40 procent die het enkel zouden overleven mits extra steunmaatregelen bovenop de huidige.'

Toch zouden een aantal sectoren en diensten zoals horeca, evenementen, cultuur, toerisme en toeleverende bedrijven zwaar getroffen worden door de nieuwe maatregelen. 'Consumenten zullen wellicht terughoudender worden en minder winkelen en kopen, wat voor onze bedrijven - die nu al 8 maanden door heel zwaar weer gaan - verder omzetverlies zal betekenen. Daar komt nog bij dat de vraag naar onze exportproducten al maanden zeer laag blijft.'

Voka dringt er dan ook op aan dat de steunmaatregelen voor bedrijven, zoals onder meer de tijdelijke werkloosheid wegens corona, het uitstellen of kwijtschelden van belastingen en bijdragen, en het bankenplan verlengd worden tot midden volgend jaar.

Het aangekondigde extra steunpakket voor de horeca en getroffen sectoren zou ook 'onmiddellijk' geïmplementeerd moeten worden. 'Anders zullen heel wat bedrijven dit niet overleven met fors jobverlies tot gevolg, zeker nu het ernaar uitziet dat deze situatie nog een hele tijd kan duren', aldus Hans Maertens.

Daarnaast hoopt Voka dat er snel werk wordt gemaakt van de federale en Vlaamse relance- en investeringsplannen om de economie weer aan te zwengelen.

