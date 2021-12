Het basisonderwijs een week voor de kerstvakantie sluiten heeft een lagere pedagogische impact dan dat je de scholen nu meteen twee weken zou sluiten. Zo heeft Vlaams minister-president Jan Jambon zondag op VTM Nieuws die beslissing van het Overlegcomité verdedigd.

Na afloop van dat overleg tussen de verschillende regeringen had Jambon aangegeven dat de verlenging van de kerstvakantie niet veel pedagogische impact zal hebben. 'Ik herinner mij dat van toen ik jong was en van mijn kinderen, en nu zie ik het ook bij mijn kleinkinderen: dat zijn weken van een kerstfeestje hier en nog wat voorlezen daar', had de minister-president verklaard.

Vooral die laatste uitspraak kwam niet goed aan binnen het onderwijsveld. 'Ik heb enorm veel respect voor de mensen binnen het Onderwijs. Als ik daarmee iemand heb gekwetst, dan wil ik me daar absoluut voor excuseren', reageerde Jambon zondag. Hij wilde aangeven dat de pedagogische impact van deze beslissing kleiner is dan in de piste om onmiddellijk twee weken te sluiten en nadien een week te heropenen.

Adequaat mondmasker

Een andere maatregel is dat kinderen vanaf zes jaar ook een mondmasker zullen moeten dragen. Jambon gaf aan dat hij het mondmasker zelf op zich geen aangenaam gegeven vindt, maar dat het wel een adequaat middel is in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. En dat hij liever kiest voor een uitgebreide mondmaskerplicht dan voor een vervroegde sluiting van de scholen. Bovendien hebben mensen nu toch tenminste twee weken tijd om zich op die extra week kerstvakantie voor te bereiden, luidde het.

Frank Vandenbroucke

Jambon kwam ook even terug op de uitspraken van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) na afloop van het Overlegcomité. Die had aangegeven dat het bereikte compromis teleurstellend was. Ook Jambon is naar eigen zeggen al dikwijls buiten gekomen na het Overlegcomité met het gevoel dat hij liever andere maatregelen had gezien. 'Soms moet je van je hart een steen maken', aldus Jambon.

