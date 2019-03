Pas op het moment waarop Wade Robson en James Safechuck vertellen wat er door hen heen ging toen hun eigen kinderen even oud waren als zij toen ze voor het eerst door Michael Jackson misbruikt werden, werd Leaving Neverland mij te veel. Ik ben maar wat blij dat ik geen grote fan van Jackson ben, en prijs me al helemaal gelukkig dat ik nooit de nu misselijkmakende bijnaam Wacko Jacko heb gebruikt. Jacko was niet wacko, hij was een manipulator die het leven van minstens twee families heeft verwoest.

