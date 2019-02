'Jachtmisdrijven: hoeveel rotte appels kan een mand verdragen voor ze allemaal aangestoken worden?'

Overal in de natuur zingen de vogels, zoemen de insecten en bloeien de bloemen. De bermen bulken van bloeiende planten als klein hoefblad, ereprijs en hondsdraf. In sommige natte polderweiden staan krokussen, misschien handig om vroege insecten ook buiten tuinen aan hun trekken te laten komen, maar helaas zonevreemd, dus niet wenselijk. Het is erg vroeg lente dit jaar.

