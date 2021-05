In coronajaar 2020 heeft Child Focus bijna de helft meer dossiers van seksuele uitbuiting behandeld dan in 2019. Het aantal meldingen van verdwijningen van minderjarigen is dan weer gedaald met 16 procent. Dat blijkt dinsdag uit het jaarverslag van de organisatie.

Child Focus werd vorig jaar geconfronteerd met 2.205 nieuwe dossiers van seksuele uitbuiting, ten opzichte van 1.501 in 2019. Dat is een toename met 47 procent. Er waren ondanks de beperkende COVID-19-maatregelen 1.062 nieuwe dossiers over verdwijningen van minderjarigen. Dat is een daling met 16 procent ten opzichte van de 1.261 verdwijningen in 2019, maar nog steeds 3 per dag. Als gevolg van de lockdown werden veel kinderen en jongeren het slachtoffer van intrafamiliaal geweld maar het aantal weglopers daalde door de lockdown ook fors.

Het aantal dossiers over internationale kindontvoeringen daalde door de gesloten grenzen. Door de toegenomen schermtijd bij kinderen en jongeren steeg het aantal dossiers rond online veiligheid met 54 procent, van 267 naar 411. Die werden gemeld via de hulplijn van Child Focus voor een veiliger internet, het gratis nummer 116 000. Van die dossiers had 81 procent te maken met de aantasting van de seksuele integriteit van minderjarigen. Het gaat dan onder meer over beelden van seksueel misbruik van kinderen, grensoverschrijdende sexting , grooming en seksuele afpersing online. Tijdens de twee lockdowns stegen de cijfers explosief, met onder andere een verdrievoudiging van het aantal meldingen van grooming.

Via het meldpunt stopchildporno.be kreeg Child Focus vorig jaar 2.056 meldingen (+ 45 procent) over beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Behalve beelden van echte kinderen, duiken ook steeds vaker beelden op van virtuele kinderen, die steeds realistischer worden, waarschuwt Child Focus. Die technologie maakt het mogelijk om des te schokkendere video's te produceren.

Door de versleuteling van berichten op sociale media of verspreiding via het darkweb, is het volgens Child Focus moeilijk om dat illegale beeldmateriaal te melden en op te sporen. Daardoor blijven veel slachtoffers in de kou staan en worden daders niet vervolgd. In België blijft de seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie een verborgen en complex fenomeen.

Ondanks de coronamaatregelen en de beperkte bewegingsvrijheid opende Child Focus vorig jaar 66 dossiers van deze vorm van seksuele uitbuiting (51 in 2019).

Child Focus blijft inzetten op preventie om minderjarigen te beschermen. Daarom lanceert de organisatie sextoooh.be, een preventietool rond sexting en genderstereotypes voor leerkrachten, jeugdwerkers en begeleiders die werken met jongeren tussen 12 en 15 jaar.

