Er heerste maandag wat verwarring over de derde besmetting met het nieuwe coronavirus in ons land. Dat nieuws werd bekend gemaakt door de Waalse minister van Gezondheid, maar niet meteen bevestigd door de federale minister.

Er is kritiek te horen over de communicatie van de verschillende Gezondheidsministers in België. Die zou te weinig gecoördineerd zijn. Zo kondigde Waals minister van Gezondheid Christie Morreale maandag aan dat er in Brussel een derde besmetting was, maar dat werd aanvankelijk niet bevestigd door federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Er zijn in België maar liefst acht ministers van Gezondheid. Dat is acht keer te veel, zegt Catherine Fonck (CDH) maandag op de Fanstalige nieuwszender LN24.

Trop de ministres de la Santé en Belgique?

"Oui, il y a trop de ministres. Huit ministres, c'est huit fois trop."



Catherine Fonck, cheffe de groupe cdH au Parlement fédéral, était l'invitée de Martin Buxant. @catherinefonck @lecdh @Le_Bux #LN24 #coronovarius #COVID pic.twitter.com/W6SB4e9YRT — LN24 (@LesNews24) March 2, 2020

Herfederaliseren

Ook De Block is de versplintering over acht ministers beu. 'Als je eerlijk bent, dan weet je dat gezondheidszorg nood heeft aan coherente structuren', zei ze twee jaar geleden in een interview met Het Belang van Limburg. Voor haar is herfederalisering een mogelijkheid. 'Als je ziet dat er een stommiteit is gebeurd, moet je die ook rechtzetten. Gezondheidszorg is het meest versnipperde departement dat er bestaat en tussen de deelstaten is er geen hiërarchie. Dus niemand kan zeggen: dít moet er gebeuren', aldus De Block.

Die ingewikkelde structuur is volgens haar de reden waarom zaken als de aanpak van alcoholgebruik niet vorderen. 'Daar zijn ze met de deelstaten al twaalf jaar over aan het bakkeleien', zegt de minister.

Vlaams minister van Gezondheid, Wouter Beke, is geen voorstander van herfederaliseren. Eén beleid op federaal niveau geeft onvoldoende antwoord op de noden van de Vlamingen, klinkt het.

De acht ministers van Volksgezondheid zijn: - Maggie De Block - federale Staat - Wouter Beke - Vlaanderen - Christie Morreale - Wallonië - Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap - Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap - Alain Marron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie - Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie - Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap

Er is kritiek te horen over de communicatie van de verschillende Gezondheidsministers in België. Die zou te weinig gecoördineerd zijn. Zo kondigde Waals minister van Gezondheid Christie Morreale maandag aan dat er in Brussel een derde besmetting was, maar dat werd aanvankelijk niet bevestigd door federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Er zijn in België maar liefst acht ministers van Gezondheid. Dat is acht keer te veel, zegt Catherine Fonck (CDH) maandag op de Fanstalige nieuwszender LN24.Ook De Block is de versplintering over acht ministers beu. 'Als je eerlijk bent, dan weet je dat gezondheidszorg nood heeft aan coherente structuren', zei ze twee jaar geleden in een interview met Het Belang van Limburg. Voor haar is herfederalisering een mogelijkheid. 'Als je ziet dat er een stommiteit is gebeurd, moet je die ook rechtzetten. Gezondheidszorg is het meest versnipperde departement dat er bestaat en tussen de deelstaten is er geen hiërarchie. Dus niemand kan zeggen: dít moet er gebeuren', aldus De Block. Die ingewikkelde structuur is volgens haar de reden waarom zaken als de aanpak van alcoholgebruik niet vorderen. 'Daar zijn ze met de deelstaten al twaalf jaar over aan het bakkeleien', zegt de minister.Vlaams minister van Gezondheid, Wouter Beke, is geen voorstander van herfederaliseren. Eén beleid op federaal niveau geeft onvoldoende antwoord op de noden van de Vlamingen, klinkt het.