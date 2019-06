Wij zijn de zes kinderen van Belgische IS-strijders die momenteel vanuit Koerdische kampen in het noordoosten van Syrië naar België worden gerepartrieerd?

Vijf van de zes kinderen van Belgische IS-strijders die momenteel vanuit Koerdische kampen in het noordoosten van Syrië naar België worden gerepartrieerd, zijn minderjarig. Het zesde kind is een meisje dat net meerderjarig is geworden en dat zes jaar geleden door haar vader werd ontvoerd. Haar moeder heeft België nooit verlaten. Dat heeft Belga donderdag uit betrouwbare bron vernomen.

Volgens de VRT zou het 18-jarige meisje ontvoerd zijn om uit te huwelijken aan een IS-strijder. Ze zou nu zwaar getraumatiseerd zijn en dringende psychologische bijstand nodig hebben. De bron die Belga kon contacteren, zegt dat die informatie klopt.

De andere vijf kinderen verblijven momenteel helemaal alleen in de kampen, worden als wees beschouwd en komen daarom in aanmerking voor repatriëring.

Het gaat naar verluidt om drie jongens van 6, 8 en 14 jaar van dezelfde moeder uit Brussel, en een jongen van 14 en zijn zus van 10 die eveneens uit Brussel afkomstig zijn. Van vier van deze vijf minderjarigen staat met zekerheid vast dat hun beide ouders overleden zijn. Bij één is er nog onduidelijkheid of de vader overleden is, de moeder bij wie het kind verbleef is wel met zekerheid overleden. In ieder geval verbleef het kind alleen in het kamp, zonder ouders.

Het kernkabinet van de federale regering besliste woensdag om de zes kinderen te repatriëren, nadat een principeakkoord gesloten was met de Koerdische autoriteiten. Aan de beslissing ging een grondig onderzoek vooraf van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Onder meer de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst ADIV en het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD worden genoemd.