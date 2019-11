IS-strijdsters Fatima en Rahma Benmezian, de zussen die vrijdag door de Turkse autoriteiten naar België teruggestuurd werden, zijn overgebracht naar de gevangenissen van Antwerpen en Brugge.

De zussen Fatima en Rahma zijn eerder in ons land tot vijf jaar cel veroordeeld voor deelname aan activiteiten van een terreurgroep. Bij hun aankomst vrijdagavond op Belgische bodem werden ze onmiddellijk opgepakt en naar de gevangenis overgebracht. Omdat een van de vrouwen mogelijk verzorging nodig heeft, werd ze overgebracht naar de gevangenis van Brugge, waar naast een vrouwenafdeling ook een medisch centrum is.

De andere vrouw werd ondergebracht in de gevangenis van Antwerpen. In de loop van de dag beslissen de directeurs van beide instellingen over het regime dat ze zullen opleggen aan de IS-vrouwen. 'Dat verloopt via het gewoonlijke draaiboek, waarbij de directeur in principe binnen de 24 uur een ontmoeting heeft met de gedetineerde en beslist over het regime', zegt Kathleen Van De Vijver, de woordvoerster van het gevangeniswezen.

Verzet aantekenen

Beide vrouwen werden eerder door de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen bij verstek veroordeeld tot celstraffen van 5 jaar wegens deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Hun onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Fatima werd veroordeld op 18 mei 2015, Rahma op 27 juni 2019.

De advocaten van de twee IS-vrouwen willen zo snel mogelijk met hun cliënten samenzitten om uit te maken of ze verzet zullen aantekenen tegen hun veroordelingen bij verstek in België, of in de uitspraak zullen berusten. Dat zegt Abderrahim Lahlali, die samen met advocaat Mohamed Ozdemir door de familie werd aangesteld. Er rest hen daarvoor vijftien dagen.

Lahlali is tegelijk kritisch over de manier waarop de terugkeer verlopen is. 'Dit toont aan dat onze veiligheidspolitiek faalt. Ik heb altijd gepleit voor een gecontroleerde terugkeer, zoals OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) trouwens ook heeft gedaan. Net om te vermijden dat we zouden geconfronteerd worden met buitenlandse politieke invloed op ons beleid. Nu beslist de Turkse president iets en slaan we in paniek. Als beklaagden hier veroordeeld worden, moeten we onze verantwoordelijkheid nemen om hen hun straf hier te laten uitzitten.'

Onmenselijke omstandigheden

Lahlali spreekt van een "struisvogelpolitiek" en klaagt aan dat pas ingegrepen wordt bij een onomkeerbare situatie. 'Dat is ook niet in het belang van mijn cliënten.'

Lahlali zegt dat hij de feiten waarvan de zussen beschuldigd worden niet wil vergoelijken. Wel ijvert hij ervoor dat ze psychologische bijstand zouden krijgen, vanwege 'de problematische stress-situatie' die ze achter de rug hebben in de kampen, waar ze 'in onmenselijke omstandigheden' zouden verbleven hebben.

De advocaat van de twee vrouwen wil geen verdere verklaringen afleggen en roept op tot respect voor de privacy van de omgeving van de familie. Hij is zich bewust van de vijandigheid in de publieke opinie. 'Maar we zijn een rechtstaat. We moeten justitie en zijn instellingen hun werk laten doen.'