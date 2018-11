Is Steven Vanackere überhaupt de beste kandidaat voor de Nationale Bank?

Ja, er zitten te weinig vrouwen in topfuncties bij de Nationale Bank. Het is niet goed te praten dat straks geen enkele vrouw meer deel uitmaakt van de zeskoppige directie. Ja, er zijn te veel directeurs bij de Nationale Bank. Niemand kan uitleggen waarom wij meer directeurs moeten hebben dan bijvoorbeeld Nederland of Duitsland, waar er vijf directieleden zijn. Om te zwijgen over Zwitserland, dat het met slechts drie doet. Ja, de directeurs van de Nationale Bank verdienen te veel. Wie kan vandaag nog verdedigen dat een directeur afgerond 340.000 euro bruto per jaar mee naar huis neemt, plus onkostenvergoeding én auto met chauffeur, terwijl de premier 291.000 euro verdient? Er is echter nog een belangrijke vraag die amper aan bod kwam: is ex-minister Steven Vanackere (CD&V) de beste kandidaat om directeur van de Nationale Bank te worden?

...