IS-moeder versus Belgische Staat: 'Gerechtigheid moet van twee kanten komen'

Ze heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze geld naar haar zonen stuurde, zegt Ghita B., moeder van de Vilvoordse Syriëgangers Zacharia (geboren in 1990) en Ismaïl Iddoub (geboren in 1996). Zacharia zou begin 2017 overleden zijn, volgens verschillende bronnen stierf Ismaïl in de zomer van hetzelfde jaar. Beiden werden in ons land bij verstek veroordeeld: Zacharia tot vijftien jaar celstraf, Ismaïl kreeg vijf jaar.

