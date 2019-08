Het recessiespook waart door Europa. Wat betekent dat voor België en de vorming van een federale regering?

'Wat weet/vreest men in Frankfurt dat wij niet weten en dus niet kunnen vrezen? Is het enkel maar een groeivertraging? Of ziet de ECB een recessiespook dat de hele EU op haar grondvesten zal doen daveren?' tweette voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) eind vorige week. De Europese Centrale Bank (ECB) had net een 'Big Bazooka' geladen, zoals dat in het gezwollen economische jargon heet: ECB-bestuurder Olli Rehn verklaarde dat de ECB een reeks maatregelen aan het voorbereiden is die de economie moeten stimuleren. Op 12 september beslist ze over dat pakket stimuli. In het verleden hebben gelijkaardige maatregelen nauwelijks soelaas gebracht, maar dat is een ander verhaal.

...