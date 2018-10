Is Engels op school belangrijker dan Frans? Stel uw vraag aan Lieven Boeve

Mail uw naam, adres en vraag voor Lieven Boeve naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Het Katholiek Onderwijs komt opnieuw met een opvallend voorstel op de proppen. Na de aankondiging van het nieuwe vak 'mens en samenleving', dat vanaf september 2019 wordt ingevoerd en waarvoor één uur Nederlands moet sneuvelen, heeft topman Lieven Boeve nu een nieuw plan. Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen ervoor kiezen om in het eerste middelbaar één uur Engels aan te bieden. Maar uiteraard komt dat uur er niet zomaar bij. Ook daarvoor moet een ander vak inbinden, en dat zou in dit geval Frans zijn. Als scholen daarvoor kiezen, kunnen ze dus één uur Frans schrappen, ten voordele van Engels.

Boeve benadrukt dat scholen hierover zelf mogen beslissen, het wordt geen verplichting. Maar omdat leerlingen in sommige contexten - bij uitstek in Brussel - te weinig met Engels worden geconfronteerd, lijkt het hem een goede zaak om al in het eerste middelbaar met Engels te starten.

Daar valt wellicht iets voor te zeggen. Maar kunnen we die redenering niet omdraaien? Worden leerlingen in het algemeen niet véél meer met Engels dan met Frans geconfronteerd? Populaire muziek, TV-series, films: ze zijn bijna allemaal in het Engels. Zou het niet verstandiger zijn om een uur Frans toe te voegen, in plaats van te schrappen? Of moeten we aanvaarden dat Frans geen wereldtaal meer is, in tegenstelling tot Engels?

Critici vrezen dat de kennis van het Frans met dit soort maatregelen alleen nog maar zal dalen. Uit een recente peiling van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bleek dat de kennis van het Frans bij kinderen uit de basisschool sterk achteruit gaat. Nochtans blijft onze tweede landstaal erg belangrijk om werk te vinden. Brengt dit plan de toekomst van onze kinderen in gevaar?

Lieven Boeve is directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Eerder werkte hij als professor Theologie aan de KU Leuven.