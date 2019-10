Irak wil 2 miljoen dollar per Belgische Syriëstrijder

Kristof Clerix is redacteur bij Knack

Samen met zes andere EU-lidstaten bereidt België in uiterste discretie onderhandelingen voor met Irak over de westerse IS-strijders. In ruil voor hun berechtiging in Irak wil dat land een pak geld, zo blijkt uit een document van de Iraakse regering dat Knack kon inkijken.

Irak wil buitenlandse IS-strijders berechten 'overeenkomstig de Iraakse procedures en wetten'. © Reuters

'De vervolging van Belgische IS-strijders in Syrië en Irak is een van de meest delicate dossiers die ik ooit heb gezien, zowel op politiek als op geopolitiek vlak', zegt Paul Van Tigchelt, topman van het Orgaan voor de Coordinatie en Analyse van de Dreiging (OCAD).

