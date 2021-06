In Antwerpen zetten de hulpdiensten afgelopen nacht de reddingsactie verder na de instorting van een stelling en een deel van een school in opbouw in de wijk Nieuw Zuid. Er wordt nog steeds gezocht naar vijf vermiste personen.

In de Antwerpse wijk Nieuw Zuid is vrijdag een stelling aan een school in opbouw in de Jos Smolderenstraat ingestort. Ook een deel van het gebouw zelf is naar beneden gekomen.

Bij de instorting viel al zeker één dodelijk slachtoffer, dat nog steeds niet kon worden bevrijd vanonder het puin. Vijf anderen zijn nog vermist. Speurhonden hebben volgens de brandweer wel al een paar keer alarm geslagen, maar telkens op plekken die nog niet konden worden bereikt.

Er wordt nog naar vijf vermisten gezocht. De brandweer krijgt bij de zoekactie niet alleen hulp van reddingshondenteams van de civiele bescherming en een drone, maar nu ook van een aannemer die met groot materieel ter plaatse is om brokstukken veilig te kunnen verplaatsen. 'We blijven zoeken naar mensen die het overleefd hebben, tot het tegendeel bewezen is', blijft de brandweer hoopvol.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bracht vrijdagavond een bezoek aan de plaats van het incident om de hulpdiensten een hart onder de riem te steken. Het Koninklijk Paleis liet dan weer weten dat er vrijdagavond een telefonisch onderhoud plaatsvond met Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Koning Filip biedt zijn deelneming aan de slachtoffers en hun familie, wenst de gewonden veel beterschap en dankt de hulpdiensten voor hun werk.

#update #instorting Ondertussen zijn 9 personen opgenomen in het ziekenhuis. Acht van hen zijn er nog (heel) erg aan toe. We wensen hen van ganser harte een zeer spoedig herstel toe. — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) June 18, 2021

Bij de bevrijde of ontkomen personen zijn zeker negen gewonden gevallen. Vier onder hen zijn 'zeer zwaar gewond', vier anderen zwaar en één liep slechts lichte verwondingen op. Het is niet bekend of er nog iemand in levensgevaar verkeert. Het dodelijk slachtoffer werd onder het puin gevonden.

#instorting #update De oorzaak is momenteel onbekend. Meer onderzoek daarnaar volgt later. Onze eerste zorg gaat naar slachtoffers. Voorlopig nog een aantal personen vermist en onder het puin. De situatie is er zeer instabiel en dat maakt bevrijdingen en zoekacties heel moeilijk. pic.twitter.com/uTGSbmd8Wd — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) June 18, 2021

Het getroffen gebouw is een schoolgebouw in opbouw - een basisschool met sporthal. Wat er precies is misgelopen, is niet duidelijk. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft op Twitter kort gereageerd. 'Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten', schreef hij.

Ondernemer 'geschokt'

Democo, de aannemer van de bouwwerf op het Nieuw Zuid in Antwerpen waar vrijdag een stelling en een deel van een school in opbouw instortten, reageert 'geschokt' op het incident. 'We doen er alles aan om te onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren. We trachten antwoorden te vinden op alle vragen, maar daarvoor is het op dit moment nog te vroeg.'

Directeur Frederik Bijnens stelt dat de eerste zorg en aandacht nu naar de collega's gaan die op de werf aan het werk waren. 'We staan in nauw contact met de hulpdiensten en volgen alles op de voet op', zegt Bijnens. 'Onze gedachten zijn bij iedereen die bij het voorval is betrokken en hun familie en naasten.'

In de Antwerpse wijk Nieuw Zuid is vrijdag een stelling aan een school in opbouw in de Jos Smolderenstraat ingestort. Ook een deel van het gebouw zelf is naar beneden gekomen. Bij de instorting viel al zeker één dodelijk slachtoffer, dat nog steeds niet kon worden bevrijd vanonder het puin. Vijf anderen zijn nog vermist. Speurhonden hebben volgens de brandweer wel al een paar keer alarm geslagen, maar telkens op plekken die nog niet konden worden bereikt. Er wordt nog naar vijf vermisten gezocht. De brandweer krijgt bij de zoekactie niet alleen hulp van reddingshondenteams van de civiele bescherming en een drone, maar nu ook van een aannemer die met groot materieel ter plaatse is om brokstukken veilig te kunnen verplaatsen. 'We blijven zoeken naar mensen die het overleefd hebben, tot het tegendeel bewezen is', blijft de brandweer hoopvol. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bracht vrijdagavond een bezoek aan de plaats van het incident om de hulpdiensten een hart onder de riem te steken. Het Koninklijk Paleis liet dan weer weten dat er vrijdagavond een telefonisch onderhoud plaatsvond met Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Koning Filip biedt zijn deelneming aan de slachtoffers en hun familie, wenst de gewonden veel beterschap en dankt de hulpdiensten voor hun werk. Bij de bevrijde of ontkomen personen zijn zeker negen gewonden gevallen. Vier onder hen zijn 'zeer zwaar gewond', vier anderen zwaar en één liep slechts lichte verwondingen op. Het is niet bekend of er nog iemand in levensgevaar verkeert. Het dodelijk slachtoffer werd onder het puin gevonden. Het getroffen gebouw is een schoolgebouw in opbouw - een basisschool met sporthal. Wat er precies is misgelopen, is niet duidelijk. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft op Twitter kort gereageerd. 'Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten', schreef hij. Democo, de aannemer van de bouwwerf op het Nieuw Zuid in Antwerpen waar vrijdag een stelling en een deel van een school in opbouw instortten, reageert 'geschokt' op het incident. 'We doen er alles aan om te onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren. We trachten antwoorden te vinden op alle vragen, maar daarvoor is het op dit moment nog te vroeg.'Directeur Frederik Bijnens stelt dat de eerste zorg en aandacht nu naar de collega's gaan die op de werf aan het werk waren. 'We staan in nauw contact met de hulpdiensten en volgen alles op de voet op', zegt Bijnens. 'Onze gedachten zijn bij iedereen die bij het voorval is betrokken en hun familie en naasten.'