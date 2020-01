De politieke gesprekken zijn amper begonnen, of de nota van de informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) ligt op straat. Geen enkele partij stelt haar veto, ook de N-VA lost de rol niet. Dat melden verschillende media woensdagavond.

Coens en Bouchez grijpen terug naar de centrumrechtse recepten van de regering-Michel, luidt het.

Het contrast met de paars-groene nota van gewezen informateur Paul Magnette (PS) is groot. Van het minimumpensioen van 1.500 euro, het optrekken van alle sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens tegen 2024 en een ambitieus klimaatbeleid is geen sprake meer. Daarnaast zetten de informateurs de deur op een kier om de kerncentrale langer open te houden.

Coens en Bouchez pleiten er voorts voor om de arbeidsmarkt- en pensioenhervorming van de regering-Michel verder te zetten. Zo willen ze in tegenstelling tot Magnette de verstrengde loonnorm niet terugdraaien en mag de belastingdruk niet toenemen. Ook willen ze doorvoeren wat de regering-Michel beloofde maar naliet: een serieuze sanering, zodat het structurele tekort onder 1 procent en de schuld onder 100 procent zouden zakken tegen het einde van de legislatuur.

De N-VA leert uit de nota dat Coens en Bouchez de partij er niet willen afrijden. De liberalen hebben het over een weinig ambitieuze CD&V-nota, die mossel noch vis is. In PS-kringen wordt gesproken over een ruk naar rechts die nergens toe leidt.

Wellicht voeren Coens en Bouchez de komende dagen nog de forcing om toch nog voor het weekend een keuze te maken. Woensdagavond waren er echter nog geen nieuwe gesprekken met de partijen gepland, luidt het tot slot.

Coens en Bouchez grijpen terug naar de centrumrechtse recepten van de regering-Michel, luidt het. Het contrast met de paars-groene nota van gewezen informateur Paul Magnette (PS) is groot. Van het minimumpensioen van 1.500 euro, het optrekken van alle sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens tegen 2024 en een ambitieus klimaatbeleid is geen sprake meer. Daarnaast zetten de informateurs de deur op een kier om de kerncentrale langer open te houden. Coens en Bouchez pleiten er voorts voor om de arbeidsmarkt- en pensioenhervorming van de regering-Michel verder te zetten. Zo willen ze in tegenstelling tot Magnette de verstrengde loonnorm niet terugdraaien en mag de belastingdruk niet toenemen. Ook willen ze doorvoeren wat de regering-Michel beloofde maar naliet: een serieuze sanering, zodat het structurele tekort onder 1 procent en de schuld onder 100 procent zouden zakken tegen het einde van de legislatuur. De N-VA leert uit de nota dat Coens en Bouchez de partij er niet willen afrijden. De liberalen hebben het over een weinig ambitieuze CD&V-nota, die mossel noch vis is. In PS-kringen wordt gesproken over een ruk naar rechts die nergens toe leidt. Wellicht voeren Coens en Bouchez de komende dagen nog de forcing om toch nog voor het weekend een keuze te maken. Woensdagavond waren er echter nog geen nieuwe gesprekken met de partijen gepland, luidt het tot slot.