'In plaats van koeien op te voeren in een toneeltje, neemt industrie beter maatregelen om hun leven echt te verbeteren'

Voor een paar melkkoeien in het Kempense Balen was het vandaag een verwendag. Studenten van enkele hogescholen konden de koeien online 'bedanken' met een massage of pedicure. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) wil op die manier studenten opnieuw meer melk laten drinken, maar de manier waarop absurd. Zeker als je ziet hoe de melkkoeien de andere dagen van het jaar doorbrengen. Groen wil evolueren naar een 100% duurzame veehouderij.

Melk is goed voor elk. Piet Zuivel zong het in 1962 en was daarmee meteen één van de muzikale hoogtepunten van een lange geschiedenis campagnes om melk- en zuivelproducten te promoten. U herinnert u misschien nog de 'Melk, de witte motor'-campagne begin jaren tachtig, of de avonturen van de buitenaardse wezens Mik en Mak eind jaren tachtig, die dankzij de melk van Mon hun krachten herwonnen na een crash met hun ruimteschip. Belgisch absurdisme ten top, ten bevordering van de melkconsumptie.

Daar breit het VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, nu een vervolg aan. Met haar 'Dankoe'-festival wil het VLAM de boerderij tot bij de jonge mens brengen. In drie hogescholen kunnen studenten met de hashtag #dankoe de koeien bedanken voor hun dagelijks glaasje melk. Via een rechtstreekse videoverbinding zien de studenten hoe ze de koeien een portie eten op een gouden dienblad, een massage, een streepje muziek, of zelfs een pedicure schenken. Zo wil het VLAM de studenten blijkbaar kennis laten maken met het 'sprookjesachtige' leven van de koeien.

Want het steekt het VLAM de ogen uit dat steeds meer jonge mensen hun dagelijks glas melk laten staan en kiezen voor diervriendelijkere, gezondere alternatieven als bijvoorbeeld sojamelk. De laatste tien jaar daalde de melkconsumptie per Belg van 45 liter per jaar naar 38,5 liter. En daarom moet de melkveehouderij opnieuw 'sexy' gemaakt worden voor jongeren, die meer dan andere Belgen overstappen op alternatieven.

Van windowdressing gesproken. Het leven van koeien is allesbehalve een pretje, met pedicures en muzikale interventies. Een melkkoe produceert in haar leven zo'n 28.000 liter melk, allemaal bestemd voor de mens. Terwijl koeien gemakkelijk de leeftijd van 18 jaar halen, worden ze meestal voor hun vijfde levensjaar naar de slachtbank geleid. Tijdens die korte levensduur kalveren melkkoeien 3 keer en om de melkproductie maximaal te houden, worden ze drie maanden na hun bevalling opnieuw geïnsemineerd. Tijd doorbrengen met hun moeder zit er voor de kalveren niet in. Tijdens hun korte leven zien melkkoeien amper buitenlicht en door het continu melken krijgen ze slepende en pijnlijke ziektes, zoals uierontstekingen en klauwontstekingen.

In plaats van de koeien op te voeren in een slecht toneeltje om studenten terug te winnen voor melk kan de industrie beter structurele maatregelen treffen om het leven van koeien te verbeteren. Koeien moeten in de wei kunnen grazen en rusten, en voldoende ruimte hebben om te liggen. Dat is goed voor hun gezondheid én hun melk, die lekkerder en gezonder wordt. Daarom verdienen landbouwers die kiezen voor weidemelk onze steun. Een label op de verpakking zou consumenten kunnen laten weten hoe diervriendelijk een product gemaakt is.

Terwijl we in ons land steeds minder melk drinken, stijgt de productie. Steeds meer gaat naar het buitenland, zoals mozzarella om in Italië de pizza's te garneren. En ook de export naar het verre Azië neemt jaar na jaar toe. Ondertussen waarschuwt de onafhankelijke landbouwdenktank RISE-foundation dat we onze Europese rundveestapel drastisch moeten inperken om de klimaatdoelen te halen. De stijgende export moet dus aangepakt worden.

Groen kiest voor een korte keten-voedselsysteem dat zorgt voor meer kwaliteit en minder kwantiteit, met respect voor dieren en natuur. Het VLAM moet met breed opgezette communicatiecampagnes rond gezonde, plantaardige en seizoensgebonden voeding een belangrijke rol spelen. Ook als alternatieven voor zuivel en melk. Want een melkvee-industrie waarvan noch de boeren, noch de consument en noch het klimaat de voordelen plukken? Nee, dankoe.