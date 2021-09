Wat is gewoon normaal? Een 'Wees jezelf, er zijn al zo veel anderen'-lijstje van Maisons du Monde?

...

In Antwerpen is een onzekere idioot met stickertjes beginnen te spelen. Op de sticker in kwestie staat een regenboogvlag met een zwarte streep erdoor en de leuze 'gewoon normaal'. Een verdachte werd opgepakt en er werd een huiszoeking gedaan. Ik hoop dat hij nu ergens vastzit om na te denken over wat hij gedaan heeft. Smartphone en laptop bij mama moeten laten, en zonder eten naar bed. Een bed dat, naar alle waarschijnlijkheid, met Star Treklakentjes gedekt en Pornhubplekken bevlekt is. We hebben zulke mensen niet nodig. In de eerste plaats omdat ze haat verspreiden, maar in de tweede plaats voor hun woordkeuze: 'Gewoon normaal'. Dudes. Zijn jullie Katja uit Heist-op-den-Berg, de mama van Noah die in 1998 een oudroze jas wilde aandoen naar school maar van moeder toch voor een marineblauw exemplaar moest opteren? 'Doe maar gewoon normaal, Noah, de wereld is al zot genoeg zonder uw fel jaske. Het is toch waar hè, Herman?' Wat is gewoon normaal? Hetero en getrouwd zijn? Op zaterdagavond naar K2 zoekt K3 kijken? Een 'Wees jezelf, er zijn al zo veel anderen'-lijstje van Maisons du Monde in het benedentoilet hebben hangen? We wonen in Vlaanderen, dus ik durf te geloven dat ieder van ons ooit al verteld werd om gewoon normaal te doen. Door ouders, door leerkrachten, door mensen van de HVW, de RVA en de VDAB. Ik betrapte mijzelf er enkele weken geleden op, toen ik het tegen mijn dochter zei toen ze het moeilijk had en hard gilde. 'Kun je nu niet heel even gewoon normaal doen?' Ik bedoelde natuurlijk: 'Kun je nu niet heel even gewoon stil zijn?' Ergens in mijn en onze opvoeding zijn die twee synoniem geworden met elkaar. Stilte is gemakkelijk en moet dus de norm zijn. 'Doe thuis wat je wilt, zolang ik er niets over hoef te horen.' Niet luid zijn, niet dik zijn, niet dun zijn, geen opvallendere kleren dragen, geen blauwe eyeliner, geen geblondeerde haren, niet meezingen, niet dansen zonder alcohol, niets vragen in een meeting, geen aandacht willen, geen foto's van jezelf op sociale media zonder dat de kids erbij staan, niet boos zijn, niet gillen, geen grote kapsels, geen tattoos, niet wenen, kleden volgens gender en niet te mooi zijn en zwijgen. Als dat gewoon normaal is, kan ik u zeggen: we zijn er klaar mee. In het nieuwe normaal is gewoon normaal doen abnormaal. O, en als er mensen aan het stickeren willen slaan: ik heb nog een paar vellen 3D-glittereenhoorns liggen, en die zijn niet normaal cool.