In beeld: waar liefde verboden is

In 72 landen, van Kameroen en Ghana tot Maleisië en Rusland, kunnen holebi's, transpersonen en interseksuele mensen zwaar in de problemen komen door simpelweg te zijn wie ze zijn. Op sommige plekken riskeren ze een boete of gevangenisstraf, op andere foltering of zelfs de doodstraf. Dat is wat fotograaf Robin Hammond wil aanklagen met zijn project Where Love Is Illegal, waarvoor hij tientallen mensen fotografeerde die niet ongestraft kunnen uitkomen voor wie ze zijn en van wie ze houden.