In beeld: op pad met bewakingsagenten in de strijd tegen transmigranten

De toestroom aan transmigranten verloopt via almaar meer nieuwe routes, maar de aantrekkingskracht van de snelwegparkings, waar vluchtelingen in vrachtwagens proberen te klimmen in de hoop zo de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken, blijft groot. Fotograaf Franky Verdickt volgde voor Knack op de snelwegparking in Groot-Bijgaarden de shift van bewakingsagenten Jordy Coupé (25) en Vincent Rase (50) van T&D Security. Bekijk een fotoreeks of lees de volledige reportage over de strijd tegen transmigranten.

Jordy Coupé (25) en Vincent Rase (50) van T&D Security verzekeren de bewaking op de snelwegparking in Groot-Bijgaarden.