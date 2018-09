In afwachting van de zelfrijdende auto: 7 oplossingen voor een veiliger verkeer

Langzaam rijden gaat sneller: dat is het basisprincipe van een voorrangsplein. Bij een voorrangsplein wordt een kruispunt omgevormd tot een soort uitgerekte ovalen rotonde. Het doorgaand verkeer op de hoofdas wordt op een enkele rijstrook gebracht en vertraagd, maar behoudt voorrang op het kruisende verkeer. Auto's die afslaan of oversteken doen dat in twee etappes, via aparte rijstroken. Verkeerslichten worden weggenomen. Voor fietsers en voetgangers zijn de oversteeklengtes korter en in meerdere etappes. Het voorrangsplein is ontworpen voor wegen met een duidelijke hoofdstroom, bijvoorbeeld een steenweg die een kruispunt vormt met kleinere straten met minder verkeer.

