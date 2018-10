'Ik kom vaker in de Bourla voor een zondagse brunch dan voor wat anders'

Wat is er aan de hand in het Toneelhuis? Anderhalf jaar geleden schreef ik dat ik het wat had gehad met het theater dat Guy Cassiers maakte. Nu lijken ze daar wel gestopt te zijn met überhaupt nog voorstellingen te produceren. Ik ben er deze maand gaan kijken naar Malcolm X van de KVS - pijnlijk dat ik pas twee jaar na de première aan die geweldige voorstelling toe kwam - maar voorts valt er maar weinig theater te zien.

