'Ik heb nooit begrepen waarom mensen nog parochiale termen als "guilty pleasure" gebruiken'

De film waar ik dit jaar het meeste naar uitkijk is Toy Story 4, die in de zomer eindelijk uitkomt. Niet omdat ik met veel nostalgie terugdenk aan de eerste film over Woody en Buzz Lightyear, waar ik in 1995 als zesjarige op een grijze vakantiedag mee naartoe werd genomen door mijn vader, maar vanwege Toy Story 3, die pas in 2010 verscheen. Ik was toen al 21, en zat met tranen in de ogen naar die film te kijken. De reden daarvoor was een hartverscheurende scène waarin het oude speelgoed van Andy moet zien te ontsnappen uit...