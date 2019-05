Hoewel nog niet alle stemmen geteld zijn, lijken de resultaten voor het Vlaams Parlement zich al af te tekenen. N-VA blijft de grootste partij, Vlaams Belang wordt de tweede partij in Vlaanderen. Drie vragen over de resultaten zoals er nu uitzien aan Bert Bultinck, hoofdredacteur van Knack.

Volgens de laatste resultaten maakt Vlaams Belang een sprong van meer dan 12 procentpunt ten opzichte van 2014. Had u een dergelijke stijging verwacht?

BERT BULTINCK: We hadden natuurlijk verwacht dat het Vlaams Belang een sprong ging maken, maar niet dat die zo groot zou zijn.

Vlaams Belang wordt de tweede partij in Vlaanderen. Hoe verklaart u die enorme stijging?

BULTINCK: Migratie is een dominant thema in de verkiezingen maar werd onderbelicht in de campagne. Voor N-VA was het zeer lastig om dat thema in de campagne uit te spelen, gezien de affaire Melikan Kucam (N-VA). (Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijsten opstelde met mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum, nvdr.)

Er heerst een diepe bezorgdheid rond diversiteit, identiteit en de islam die ontkend werd in de campagne. Toch is het migratiethema niet het enige thema dat een rol gespeeld heeft in het resultaat van het Vlaams Belang. Er zijn ook een aantal secundaire factoren die meegespeeld hebben. Zo heeft het Vlaams Belang zijn sociale flank afgedekt met linkse socio-economische recepten, aandacht voor de pensioenen en de laagste uitkeringen.

Denkt u dat het cordon sanitaire overeind blijft?

BULTINCK: Met de resultaten zoals ze nu zijn (niet alle stembureau's zijn geteld, nvdr.) vormen N-VA en Vlaams Belang geen meerderheid, noch federaal, noch Vlaams. Voor een regeringsdeelname van het Vlaams Belang zouden dus twee partijen bereid moeten zijn om het cordon te doorbreken. Bart De Wever (N-VA) heeft al veel bochten gemaakt in het verleden, maar ik denk dat hij het meent als hij zegt dat hij niet met het Vlaams Belang in zee gaat. Het Vlaams parlement lijkt nu verder te kunnen met een Zweedse coalitie.