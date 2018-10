'If you Loes, you still win': de geestigste (of toch zo bedoelde) kiescampagnes

Verschillende kandidaten geloven niet meer in saaie flyers of klassieke campagneborden en halen op de sociale media alles uit de kast in een (animatie)filmpje. Zo trok Patricia Waerniers, tweede op de CD&V-lijst in Beernem, als vrouwelijke Robin Hood het bos in voor 'een schot in de roos'.

Patricia Waerniers Met Patricia Waerniers schiet je in de roos… Geplaatst door CD&V Beernem op Donderdag 13 september 2018

Haar partijgenoot Dirk Abbeloos, huidig schepen van Financiën en Begroting in vierde op de CD&V-lijst in Dendermonde, koos voor een meer rudimentaire aanpak en bokste een informatief filmpje in elkaar. Als ridder op een varken, symbool van het wapenschild van Sint-Gillis, trekt hij ten strijde tegen geldverspilling...

Ook bij N-VA werd er hier en daar uitgepakt met markante boodschappen.

Een van de meest in het oog springende filmpjes - al dan niet om de bedoelde redenen - was wellicht de teaser van het N-VA-team in Zonhoven waarin lijsttrekker Nathalie Claes en lijstduwer Bart Vanhorenbeek zichzelf voorstellen, getiteld '27 tinten Geel'.

In Jabbeke trok de flamboyante schepen van Dierenwelzijn Frank Casteleyn (CD&V) de boer op met een pick-uptruck met achteraan een oranje koe op en de slogan 'de koe bij de horens vatten'. Politiek hoeft niet saai te zijn, is zijn motto. 'Met dit soort acties probeer ik de drempel te verlagen. Mensen gaan praten over politiek, en dat is goed.'

Op de bijhorende verkiezingsaffiche wordt Casteleyn geflankeerd door een beer en een panter. De link? 'Het zijn allebei dieren'. Of zoals hij zichzelf omschrijft: 'Niet perfect, maar uniek'.

Eeklo City

Een beproefd recept is de politieke boodschap verpakken in de cover van een catchy liedje. N-VA Lommel inspireerde zich op Sam Gooris' 'Laat het gras maar groeien'.

In Eeklo ging Groen voor een variant op de populaire zomerhit Zoutelande.

Eeklo city-lande "Eeklo-city" Als wij naar Eeklo kijken is dat met muziek, liefde en ambitie Recht uit ons erte en met volle goesting naar 14 oktober voor MEER groen, MINDER auto's en MEER kansen #allesismogelijk #eekloishot #genenblöfpoker Geplaatst door Groen Eeklo op Vrijdag 28 september 2018

'Pas une femme fatale, mais une femme liberale', zingt Christine Defraigne, lijsttrekker voor MR in Luik op de tonen van 'Femme libérée' van Cookie Dingler.

Just For Fun: Quand Katty et Christine nous parlent de leur vie de "femmes libérales" … c’est en chantant et en s’amusant, ensemble, détendues, au cœur de Liège. A regarder et à écouter (et à partager évidemment) sans modération ! 😉 Geplaatst door Gäetan Martin-Schmets op Vrijdag 13 juli 2018

Bij Groen maakte lijstduwer Hervé Suys een campagnefilmpje op de bekende tonen van de begingeneriek van Eén-serie Thuis - u raadt het al: 'niemand beter dan Suys' - maar dat moest op vraag van de VRT verwijderd worden.

Woorspelingen doen het uiteraard ook altijd goed. Vooral Groen en CD&V bedienden zich daar rijkelijk van. Enkele voorbeelden om een en ander te illustreren

#vooruitmetdegeit Op werelddierendag stellen wij jullie graag voor aan deze beestige kandidates. #vooruitmetdegeit Geplaatst door CD&V Laakdal op Donderdag 4 oktober 2018

Bij CD&V kon Willem Geeroms, 18e op de lijst in Puurs-Sint-Amands, niet goed kiezen...

Open VLD

De Lennikse burgemeester Irina De Knop, lijsttrekker op de Lijst Burgemeester voor zondag, heeft trouwens goed begrepen dat negatieve reclame ook reclame is. Op een affiche van haar die besmeurd werd, kleefde ze het rijmpje: Kleur je met stift op mijn gelaat, dank je wel: een beetje extra reclame kan nooit kwaad.

Nog een eervolle vermelding is er tenslotte nog voor Carla Rainchon, die in Tielt-Winge op de 11e plaats staat voor Open VLD en de hulp van haar man inriep: 'Kiest veu men vraa, nummer 11 van de blaa'.