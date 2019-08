De Huurdersbond dient een klacht in bij het Gelijkekansencentrum Unia, nadat een verhuurder uit het West-Vlaamse Gistel zijn huis niet wilde verhuren 'aan sociale gevallen'. Bij het Vlaams Huurdersplatform ziet men vooral toch ook veel verdoken discriminatie en vraagt men dat de Vlaamse regering pro-actieve en onafhankelijke praktijktesten mogelijk maakt in heel Vlaanderen

Bij het Huurdersplatform houdt men het aantal klachten niet bij, maar in samenspraak met de huurder wordt soms klacht neergelegd bij Unia. 'Huurders kunnen uiteraard ook klacht neerleggen zonder tussenkomst van de huurdersbond', zegt coördinator Joy Verstichele. 'Maar er is vooral veel verdoken discriminatie. Het is dus eerder uitzonderlijk dat er wordt geafficheerd, al stellen we vast dat de schroom bij sommige verhuurders toch lijkt af te nemen', klinkt het.

'Daarnaast is er veel discriminatie die absoluut niet zichtbaar is. En dan kan er uiteraard ook geen klacht neergelegd worden, want je weet niet eens dat je gediscrimineerd wordt, maar je grijpt daardoor wel naast de woning. Via pro-actieve, onafhankelijke praktijktesten kan dit echter wel blootgelegd worden en zo kan een effectief antidiscriminatiebeleid gevoerd worden. Daaropvolgend moet uiteraard ook een gepaste sanctionering gebeuren.'

Daarom is het Vlaams Huurdersplatform vragende partij dat de Vlaamse regering pro-actieve en onafhankelijke praktijktesten mogelijk maakt in heel Vlaanderen. 'En dat elke vaststelling van discriminatie gesanctioneerd wordt', luidt het nog.