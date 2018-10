Hulpdiensten bellen straks via gewone gsm-netwerken

De hulp- en veiligheidsdiensten in België zullen niet meer met elkaar communiceren via het aparte telecomnetwerk Astrid. Meer dan 70.000 politiemensen, brandweerlieden en ambulanciers verhuizen naar de gewone gsm-netwerken die we allemaal gebruiken. Dat schrijft De Tijd woensdag.