De huiszoekingen in kazernes en privéwoningen van militairen op 3 november viseerden vier militairen in het kader van een onderzoek naar extreemrechtse milieus. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder meegedeeld. Van één militair is de veiligheidsmachtiging ingetrokken.

De huiszoekingen viseerden vier personen die 'verdacht werden van sympathie voor extreemrechts', zei Dedonder woensdag in de Kamercommissie Defensie onder aanhaling van de militaire inlichtingendienst ADIV. 'Slechts één militair' van de vier betrokkenen beschikte over een veiligheidsmachtiging, die bij wijze van 'bewarende maatregel' is ingetrokken, voegde Dedonder toe.

Op 3 november voerde de federale gerechtelijke politie elf huiszoekingen uit in drie kazernes en acht privéwoningen. Ze hadden geen onmiddellijk verband met de zaak-Jürgen Conings, de militair met extreemrechtse sympathieën die op 17 mei verdween nadat hij wapens had gestolen uit de kazerne van Leopoldsburg. Hij werd op 20 juni dood aangetroffen in een bos in Dilsen-Stokkem. 'Er is geen plaats bij Defensie voor extremisten, racisten en seksisten. Ik blijf een beleid van nultolerantie voeren tegen elke banalisering van extremisme', verzekerde Dedonder de parlementsleden.

