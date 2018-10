Huiszoekingen Burgerplatform: vermoedelijke bende Soedanese mensensmokkelaars opgerold

'De federale gerechtelijke politie heeft daarbij een vermoedelijke bende Soedanese mensensmokkelaars opgerold', klinkt het. 'Die bende zou verschillende slachtoffers smokkelen van België naar het Verenigd Koninkrijk. Ze ronselden hun slachtoffers in het Maximiliaanpark. Tien personen werden opgepakt, van wie er zeven onder aanhoudingsbevel werden geplaatst."

Het onderzoek ging volgens het parket van start toen de politie op 23 juli een aantal personen in onwettig verblijf arresteerde bij een gerichte politieactie in het Maximiliaanpark en Brussel-Noord. 'De doorgedreven politieacties in het kader van 'Operatie Medusa' leverden bijkomende elementen op die het verdere onderzoek mogelijk maakten', zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. 'Het gevoerde onderzoek leidde de onderzoekers van de Brusselse FGP naar een vermoedelijk netwerk van mensensmokkelaars die transmigranten ronselden in het Maximiliaanpark en smokkelden vanop de parking Wanlin, langs de E411 in Namen. De bende verstopte de slachtoffers, van Soedanese en Eritrese nationaliteit, vaak in gevaarlijke en erbarmelijke omstandigheden in de laadruimte van vrachtwagens en maakte eveneens gebruik van koelwagens.'

De slachtoffers zouden daarbij vanuit het Brusselse Noordstation de trein nemen naar Rochefort-Jemelle om vervolgens te voet via één van de vele oude spoorlijnen naar de parking van Wanlin langs de E411 stappen, een traject van om en bij de 15 kilometer. 'Voor de organisatie en uitvoering van hun activiteiten zouden de smokkelaars beroep kunnen doen op burgers, waarvan vermoed wordt dat ze met kennis van zaken de onmisbare hulp verleenden voor de uitvoering van de smokkelactiviteiten', gaat de parketwoordvoerster verder. 'Deze hulp zou hoofdzakelijk in logement en transport bestaan van onder meer de mensensmokkelaars. De smokkelaars zouden hierbij tussen de 500 en 2.500 euro per persoon verdienen en zouden ongeveer een 20-tal personen per dag smokkelen.'

Burgerplatform voor de steun aan vluchtelingen: 'Het lijkt er op dat het parket een omweg heeft gevonden om het wetsontwerp van de huisbezoeken toe te passen'

Mehdi Kassou van het Burgerplatform voor de steun aan vluchtelingen stelt zich grote vragen over het geweld dat bij de politieoperaties gebruikt werd en bij de gegrondheid en de proportionaliteit van de uitgevoerde acties.

'In Nandrin, in de provincie Luik, werd het ouderlijk huis van de 51-jarige F., moeder van twee kinderen doorzocht terwijl ze samen met haar dochter onderweg was naar haar werk', zegt Mehdi Kassou. 'Ze keerden terug naar huis toen hun gast hen alarmeerde over de pogingen van de politie om bij hen binnen te dringen. Ze werden vrijgelaten terwijl hun gast naar Brussel werd gebracht. In Sint-Gillis werd de 46-jarige gastvrouw M., wiens deur werd geforceerd tijdens het binnenvallen, toegetakeld en op de grond gegooid. De vrouw werd in shock naar het ziekenhuis gebracht waar ze een dagvaarding ontving zich de komende dagen bij de federale gerechtelijke politie te melden. Haar drie gasten werden beroofd van hun vrijheid. Een van haar drie gasten werd vrijgelaten in de loop van zondagavond.'

'Nog in Sint-Gillis werd de 45-jarige D. opgepakt en overgebracht naar de gebouwen van de federale politie', gaat de woordvoerder van het Burgerplatform verder. 'Volgens de informatie waarover we beschikken, had ze niemand opgevangen in de nacht voor haar arrestatie. In Watermaal-Bosvoorde werd een volgens ooggetuigen gewelddadige inval uitgevoerd die resulteerde in de vrijheidsberoving van de gastvrouw, D. 54 jaar, moeder van twee kinderen, en haar acht genodigden. Een van hen werd uiteindelijk terug in vrijheid gesteld.'

'Uit wat het onderzoek aan het licht brengt, is het belangrijk op te merken dat de huiszoekingsbevelen werden uitgevaardigd om personen in een onregelmatige situatie in bij particulieren te arresteren', zegt Kassou. 'Het lijkt er dus op dat het parket een omweg heeft gevonden om het wetsontwerp van de huisbezoeken toe te passen. We maken ons ernstige zorgen over het geweld bij deze politieoperaties en hebben bedenkingen bij de gegrondheid en over de proportionaliteit van de uitgevoerde acties. We begrijpen ook de prioriteiten van de Belgische justitie niet.'