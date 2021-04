De politie is donderdag op verschillende adressen binnengevallen in het kader van een onderzoek naar het Antwerpse satirische magazine 't Scheldt.

Dat meldt 't Scheldt zelf op zijn website en het Antwerpse parket bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. Volgens 't Scheldt draait de zaak rond een reeks artikels over Open LD-woordvoerster Zelfa Madhloum. Een medewerker werd meegenomen voor verhoor maar zou intussen weer vrij zijn.

Het parket stelt dat de huiszoekingen kaderden in een gerechtelijk onderzoek naar belaging, inbreuken op de telecomwetgeving en aanzetten tot haat. 'In het kader van het onderzoek naar de feiten, maar ook naar de verantwoordelijke(n) voor deze mogelijk gepleegde strafbare feiten, en omwille van een bewust gecreëerde anonimiteit waarachter een aantal verdachten zich verschuilen, is een doorgedreven onderzoek met ook een aantal huiszoekingen noodzakelijk", klinkt het vrijdag. Het parket verwijst daarmee naar het feit dat de redacteurs van 't Scheldt steevast anoniem publiceren en het dus moeilijk te achterhalen valt wie achter bepaalde artikels zit.

