Speurders hebben op dinsdag 12 januari in Waals-Brabant een huiszoeking uitgevoerd bij Nicolas Ullens de Schooten, een voormalige inlichtingenofficier van de Staatsveiligheid. Dat vernamen Knack en Le Soir uit goede bronnen en wordt bevestigd door het parket van Brussel.

'Wij kunnen bevestigen dat er een huiszoeking heeft plaatsgevonden in het kader van een gerechtelijk onderzoek', reageert het parket van Brussel. 'Daarnaast kunnen wij bevestigen dat het parket in dit dossier een onderzoeksrechter heeft gelast op grond van een klacht van de Veiligheid van de Staat.' De inlichtingendienst zelf laat weten géén commentaar te geven op lopende onderzoeken. In juli onthulden Knack en Le Soir al dat het parket van Brussel een opsporingsonderzoek had geopend naar Nicolas Ullens de Schooten (55) voor schending van beroepsgeheim. De voormalige inlichtingenofficier werkte van 2007 tot 2018 bij de Staatsveiligheid, onder meer op de sectie wetenschappelijk en economisch potentieel. Verder werkte hij rond contraspionage en de radicale islam. In 2019 trad hij uit de anonimiteit en beschuldigde voormalig vicepremier Didier Reynders (MR) van corruptie. 'Ze namen drie dozen met documenten en mijn computers mee', reageert Ullens de Schooten geschokt. 'Op het moment van de huiszoeking was mijn zoon net een examen aan het doen via videoconferentie. Het is ook choquerend en traumatiserend voor hem, want een politieambtenaar ging tijdens het examen voor de camera staan', aldus de ex-inlichtingenofficier. 'Sinds ik had gehoord over het onderzoek tegen mij, had ik wel een huiszoeking verwacht. Maar voor zover ik weet zijn de personen en feiten die ik aan de kaak heb gesteld niet op dezelfde manier juridisch behandeld. Er is een dubbele standaard.'Ik beschouw mezelf als een klokkenluider. Alles wat ik heb gedaan of in het openbaar heb gezegd, heb ik gedaan in het algemeen belang. Ik heb er zelf geen enkel voordeel uit gehaald, wel integendeel.''Blijkbaar heeft de Staatsveiligheid een klacht wegens schending van het beroepsgeheim ingediend tegen Nicolas Ullens, die in feite een zogenoemde klokkenluider is', reageert zijn advocaat Alexis Deswaef. 'We weten dat voormalig minister Didier Reynders (MR), die het doelwit was van enkele onthullingen van de heer Ullens, enkele maanden voor zijn vertrek naar Europa een wetsvoorstel wilde aannemen om klokkenluiders te criminaliseren. Gelukkig is dat wetsvoorstel niet door het parlement geraakt. (...) Toch is er nog steeds geen wettelijk kader om klokkenluiders te beschermen en de heer Ullens betaalt nu de prijs. Gelukkig is hij beschermd door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. (...) Opnieuw moet worden opgemerkt dat Nicolas Ullens altijd heeft gehandeld in het algemene en publieke belang.'In april 2019 stapte Nicolas Ullens de Schooten naar de politie met beschuldigingen tegen Didier Reynders en een van zijn vertrouwelingen. In zijn verhoor maakte Ullens de Schooten gewag van smeergeld dat zou zijn betaald bij een reeks overheidsopdrachten en overheidsaankopen. In september 2019, kort voordat Reynders benoemd werd tot Europees commissaris, trad de voormalige inlichtingenofficier naar buiten, onder meer in een interview met De Tijd. De Staatsveiligheid reageerde toen door te zeggen dat de verklaringen van haar ex-medewerker de dienst schaadden. Het parket van Brussel seponeerde het vooronderzoek rond Reynders 'bij gebrek aan enig misdrijf'. Ullens de Schooten diende ook nog een klacht in bij het federaal parket wegens doodsbedreigingen en belaging. Die klacht was gericht tegen een voormalige chef bij de Staatsveiligheid en een medewerker van het Comité I (dat de inlichtingendiensten controleert). Begin maart 2020 liet onderzoeksrechter Michel Claise in dat kader huiszoekingen uitvoeren bij de Staatsveiligheid en het Comité I. Dat onderzoek loopt nog steeds.