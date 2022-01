Ruim 70 procent van de Belgen is van mening dat huiselijk geweld een wijdverbreid probleem is in België. Dat blijkt woensdag uit een wereldwijd onderzoek over de gezondheid van vrouwen door medische onderneming Hologic, waarbij 1.005 Belgen bevraagd werden.

In België geeft 77 procent van de vrouwen aan dat het om een wijdverbreid probleem gaat, tegenover 63 procent van de mannen. De meningen lopen uiteen in functie van de generaties. Zo gaat het om 83 procent van de Belgische vrouwen tussen 15 en 39 jaar, tegenover 75 procent van de vrouwen tussen 40 en 59 jaar en 73 procent van de vrouwen van 60 jaar of ouder. In alle leeftijdsgroepen geven de vrouwen vaker dan de mannen aan dat het om een veel voorkomend probleem gaat, aldus het rapport.

De hulplijnen in België voor slachtoffers van huiselijk geweld krijgen sinds het begin van de coronacrisis meer oproepen, zo blijkt ook. De opvangcentra voor slachtoffers van huiselijk geweld bereikten al snel hun maximumcapaciteit tijdens de pandemie. Volgens de onderzoekers waren de autoriteiten hierdoor op een bepaald moment genoodzaakt om voor deze slachtoffers hotelkamers op te vorderen.

In België zegt 47 procent van de vrouwen voorts zich op straat veilig te voelen, tegenover 67 procent van de mannen.

