Huisartsen trekken de lijn en gaan niet langer hoogrisicocontacten testen, enkel zieke patiënten.

Huisartsen zullen niet langer hoogrisicocontacten testen, maar enkel zieke patiënten. Dat meldt huisartsenvereniging Domus Medica.

De maat is vol, want de eerstelijnszorg is aan het imploderen, klinkt het. 'Het testen lukt niet meer, de contact tracing volgt niet meer, de vele uitleg geven aan mogelijks besmette patiënten en risicocontacten lukt niet meer, ernstig zieke patiënten krijgen we niet meer allemaal gezien en alle niet-infectieuze zorg moeten we noodgedwongen uitstellen. Opvolging chronische patiënten, opvolging patiënten met psychosociale problemen, ... misschien dat we hen na de winter een afspraak kunnen geven.'

Agressie

'We hebben niets aan maatregelen die volgende week van kracht gaan, er moet nu iets gebeuren', zegt voorzitter Roel Van Giel. 'De huisartsen, de wachtposten en de testcentra worden de laatste week ook geconfronteerd met een sterke toename aan agressie. De wachtposten beschrijven het laatste weekeinde als het "ergste sinds de pandemie, een horrorweekeinde". Het personeel kraakt en vlucht naar buiten om uit te huilen. En dan moet je dag in dag uit horen dat we niet moeten ingrijpen want de ziekenhuisbedden liggen nog niet vol. Is de druk op ons gezondheidssysteem enkel af te leiden uit het aantal ziekenhuisopnames?'

Domus Medica vreest dat haar beslissing een effect zal hebben op de pandemie. De viruscirculatie zal waarschijnlijk versnellen. De effecten op de ziekenhuizen zullen niet uitblijven. 'Het laatste wat wij willen is onze collega's van de tweede lijn in de problemen brengen. Wij vechten al anderhalf jaar zij aan zij. Maar ook zij zullen begrijpen dat wij aan deze noodrem moeten trekken om zelf te overleven. Het is nu aan de politiek om zijn verantwoordelijkheid te nemen. De viruscirculatie moet naar beneden en daar zijn andere maatregelen voor nodig.'

'Geef derde vaccinprik prioritair aan zorgverstrekkers'

Ook bij de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten benadrukken ze dat de druk op de huisartsen enorm is toegenomen. 'Een derde prik voor voldoende bescherming van de arts is noodzakelijk', klinkt het.

Een andere oplossing om de druk op huisartsen te verlagen, is de administratieve last te verlagen. 'Laat huisartsen hun administratieve taken twee maanden on hold zetten', stelt Dirk Scheveneels, ondervoorzitter van BVAS voor. Zo kunnen ze zich focussen op hun belangrijkste taak, patiënten verzorgen.'

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) roept de beleidsmakers ook op om dringende bijkomende maatregelen te nemen om de viruscirculatie naar beneden te halen. Er moet een 'homogeen en duurzaam pakket van maatregelen' komen die het hele winterseizoen van kracht blijven om het aantal ziekenhuisopnames te beperken en een permanente zorg te garanderen. Het Covid Safe Ticket (CST), kan daarbij helpen maar is geen wondermiddel, aldus de KAGB nog. 'Het CST kan zeer goed werken in een rustige omgeving waarin men een beperkt aantal andere personen ontmoet, zoals in een restaurant. Bij grotere evenementen liggen de kaarten anders. In elk geval wordt het CST best geflankeerd door andere maatregelen, zoals ventilatie en mondmasker en/of testing', klinkt het in een mededeling.

Nog belangrijk is dat in de verschillende sectoren en regio's dezelfde maatregelen gelden. 'Elk versnipperd beleid geeft de virusvarianten alleen maar extra opportuniteiten om zich gemakkelijker te verspreiden', luidt het. Het 'leidt tot heel wat verwarring en zorgt tevens voor een gebrek of vermindering aan draagvlak om consequent maatregelen te respecteren'.

