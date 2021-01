De huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken worden verlengd tot 1 maart 2021. Dat staat in een nieuw ministerieel besluit (MB) dat dinsdag gepubliceerd is in het Belgische Staatsblad. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) benadrukt dat er in de tussentijd wel bijsturingen mogelijk zijn.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden geeft toe dat de communicatie over de verlenging van de huidige coronamaatregelen tot 1 maart beter had gekund. Die communicatie is "belangrijk voor het draagvlak en de motivatie van de mensen", geeft de CD&V-minister toe in De Ochtend.

Dinsdag werd een ministerieel besluit gepubliceerd waarmee de huidige maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus verlengd worden tot 1 maart. Het gaat om een technische verlenging om de 'continuïteit' van de maatregelen te garanderen, klinkt het nog.

Die maatregelen gingen op 2 november in en waren in eerste instantie van toepassing tot 15 januari.

Dat er na het Overlegcomité van vorige week niet duidelijk over die verlenging is gecommuniceerd botst hier en daar op kritiek. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil rekening houden met die kritische opmerkingen. "Ik neem die reacties mee", zo zei ze in De Ochtend. "Dat is belangrijk voor het draagvlak en de motivatie van de mensen".

De CD&V-minister zegt ook dat ze het "volste begrip" heeft voor de "frustratie en moedeloosheid" bij mensen. "Ik ben geen motivatiepsycholoog. Je zou ook voor twee weken kunnen verlengen en nadien verleng je opnieuw en opnieuw. Maar sommige mensen geven er de voorkeur aan om te vertrekken van het worst case scenario met een verlenging van zes weken, waarbij je dan kan zeggen dat er bijsturingen kunnen komen", legt de CD&V-minister uit.

Volgens de CD&V-minister is er net als bij vorige corona-MB's gewerkt met een "realistische periode" van zes weken om meteen ook duidelijkheid te geven over de krokusvakantie. "Maar dat sluit niet uit dat er in tussentijd bijsturingen beslist worden", klinkt het. Het betekent volgens haar niet dat er tot 1 maart geen versoepelingen mogelijk zijn als de epidemiologische situatie het toelaat.

Volgende week vrijdag 22 januari komt het Overlegcomité opnieuw samen om de situatie te evalueren.

