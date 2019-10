De vereniging overweegt een klacht wegens laster en eerroof.

Hubertus Vereniging Vlaanderen, de belangenbehartiger van de jachtsector, onderzoekt of er een klacht wegens laster en eerroof kan worden ingediend tegen medewerkers van Natuurhulpcentrum Opglabbeek en Welkom Wolf.

De laatste beelden van de - toen zwangere - wolvin Naya dateren van eind april. Sindsdien werd ze niet meer op camera gezien en het mannetje August is ook gestopt met het aanbrengen van voedsel.

Het Natuurhulpcentrum en Welkom wolf vermoeden nu dat de wolvin door jagers werd doodgeschoten.

Hubertus Vereniging Vlaanderen noemde de beschuldiging aan het adres van de jachtsector maandag al 'totaal ongehoord en tendentieus'. Intussen wordt ook duidelijk dat de vereniging onderzoekt of er een klacht wegens laster een eerroof kan worden ingediend tegen Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum en Jan Loos van Welkom Wolf.

'We hebben onze juristen op de zaak gezet om na te gaan wat we kunnen doen', zegt Maarten Goethals van de Hubertus Vereniging. Er moet onder meer nog worden bekeken of zo'n klacht wel mogelijk is wanneer de beschuldigingen niet gericht zijn aan een persoon, maar wel aan een volledige sector. Als het mogelijk is, zal er zeker een klacht volgen. Dat zal dan nog in de loop van deze week gebeuren.'

De mogelijke klacht zal specifiek tegen Janssen en Loos gericht zijn omdat ze 'al dagenlang beschuldigingen uiten aan ons adres', aldus Goethals. 'Ze zeggen 100 procent zeker te zijn, maar ze hebben geen bewijzen. De stelligheid waarmee ze dit beweren, stuit ons tegen de borst.'