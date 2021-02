Een recente anti-Belgische campagne van de Chinese technologiereus Huawei beroert nu ook internationaal de gemoederen. Nieuwe dubieuze elementen blijven opduiken, waaronder zestien fake nieuwssites vol geplagieerde artikels, en zelfs een onbestaande Belgische milieuorganisatie die propaganda voert voor Huawei.

Iedere week zoekt Knack naar misleidende informatie op het internet.

...

Even recapituleren. Begin dit jaar publiceerde Knack een artikel over een opvallende promocampagne van Huawei Europe op Twitter. Die bestond uit een aantal opiniestukken met harde kritiek op de federale regering, gericht tegen de recente beslissing over de uitbouw van het 5G-netwerk in ons land, waarbij het Chinese Huawei uit de boot zou vallen als leverancier. Allerlei opiniestukken pro- Huawei werden op Twitter verspreid, enerzijds door leden van het Huawei Europe-team, zoals directeur strategische marketing Mike Bai, maar anderzijds ook door 14 valse profielen van onbestaande Belgische technologietwitteraars, met profielfoto's die gefabriceerd waren via artificiële intelligentie. De bedoeling? Via valse profielen de indruk wekken dat er een brede oppositie bestaat tegen de uitsluiting van Huawei. De bizarre campagne trok de aandacht van de internationale pers. De Britse zakenkrant Financial Times publiceerde op 29 januari een artikel over de verdacht hoge aantallen Twittervolgers die verschillende leden van het Huawei Europe-team in minder dan een jaar tijd verzameld hadden. Een analyse in Trendsmap toont aan dat hun honderdduizenden volgers zich vooral bevinden in Oost- en West-Afrika en verzameld werden in de eerste maanden na het aanmaken van de Twitterprofielen. Ze zijn waarschijnlijk vals of aangekocht. The New York Times bracht diezelfde dag een lang artikel over de campagne met valse Twitterprofielen, gebaseerd op de berichtgeving in Knack en op een indrukwekkend rapport van de Amerikaanse dataresearchers van Graphika. Wie zat nu precies achter de campagne? Niemand durft ronduit te stellen dat Huawei zelf verantwoordelijk is. Een spoor van online broodkruimels wijst nochtans in die richting. De spil in het verhaal is de website DWIRE.eu, waarop allerlei Huawei-opiniestukken verschenen. Twee van die artikels waren zogezegd geschreven door 'Mélanie' en 'Noah', maar die behoorden tot de fake profielen achter de Huaweicampagne op Twitter. Computeronderzoeker Quentin Kaiser ontdekte eind december al dat DWIRE.eu gehost was op dezelfde Indiase server als een andere website: HuaweiAdvisor.com. Het e-mailadres bij de registratie van die domeinnaam leidt eveneens naar een Indiase man: 'Kavin'. Op het internetforum Reddit is Kavin moderator van enkele discussiegroepen over Huawei, en op het officiële communityforum van het bedrijf is hij door Huawei gerekruteerd als lid van het 'Content crew team'. Op Twitter was hij ook erg actief bij het promoten van Huaweiberichten, inclusief tijdens de campagne tegen de Belgische 5G-beslissing. Allerlei stiekeme aanpassingen maken DWIRE extra verdacht. De website gaf aanvankelijk een fictief adres in Brussel op. Dat werd later van de site verwijderd. Toen bekend raakte dat de Twitterprofielen fake waren, werden de auteursnamen van 'Mélanie' en 'Noah' bij de 5G-opiniestukken op DWIRE gewist. En, veelzeggend, toen Twitter de 14 valse Twitterprofielen achter de pro-Huaweicampagne opschortte, verwijderden ze tegelijk ook twee andere Twitterprofielen: dat van DWIRE, en dat van Kavin. We sturen een mailtje met een vraag om uitleg naar Kavin en DWIRE. Tot onze verbazing krijgen we een antwoord: de beheerder van DWIRE, die zichzelf 'Dylan' noemt, beweert dat hij HuaweiAdvisor overnam van Kavin. Die zou hij vervolgens hebben ingehuurd om de DWIRE-website te bouwen. Opvallend: 'Dylan' noemt een personeelslid van Huawei EU - de vertegenwoordiging van Huawei bij de Europese Unie, niet te verwarren met het door Chinezen bemande Huawei Europe - als contactpersoon die Huaweistukken aanleverde. Een woordvoerder van Huawei EU ontkent ten stelligste dat Huawei EU iets met DWIRE te maken heeft. Wanneer we 'Dylan' daarmee confronteren, schrijft hij dat we zijn antwoorden niet mogen publiceren. Even later gaat DWIRE offline voor 'gepland onderhoud'. Wanneer de site weer online komt, zijn de auteursnamen van de 5G-artikels nogmaals gewijzigd. Sindsdien verschijnt ook een pop-up die spreekt van 'cyberaanvallen' die verantwoordelijk zouden zijn voor de 'gewijzigde en verwijderde inhoud' op de website. Maar dit verhaal gaat nog veel verder dan DWIRE. De Australische internetonderzoekster Elise Thomas ontdekte dat een specifieke advertentiecode op DWIRE.eu ook actief was op elf andere websites. Onderzoek door Knack legt uiteindelijk een netwerk bloot van in totaal 15 websites, allemaal geregistreerd op 20 december 2020, die zich proberen voor te doen als technologie- en nieuwsmedia uit Ierland, Portugal, Luxemburg, Nederland en België. Voor ons land gaat het om sites met namen als CyberDigital.be, TechHow.be en NewsPro.be. Op al deze websites verschijnen stuk voor stuk dezelfde opiniestukken, geschreven door teamleden van Huawei Europe. De overige artikels - waarmee men de indruk wil wekken dat het om echte nieuwssites gaat - zijn geplagieerd van echt bestaande websites en nieuwsmedia, waaronder VRT NWS. En opnieuw: de enige personen die artikels van deze fake nieuwswebsites delen op Twitter, zijn telkens leden van het Huawei Europe-team. Halverwege januari 2021 werd echter nóg een andere fake website gepusht door het team van Huawei Europe: GreenforEU.com. Op het eerste gezicht lijkt het de website van een normale Belgische milieuorganisatie, met een artikelarchief dat teruggaat tot mei 2014 en een reeks auteurs met Belgische namen. Op een oude versie van de site is zelfs een postadres terug te vinden in het Waalse Andenne. In werkelijkheid is de website pas geregistreerd sinds 24 november 2020. Het adres in Andenne is een houten chalet dat niets met de site te maken heeft. Het missionstatement van GreenforEU is dan weer gestolen van de bestaande Amerikaanse milieuorganisatie Clean Air Task Force. En alle artikels op de site zijn (opnieuw) ofwel geschreven door Huawei-medewerkers, ofwel geplagieerd - in dit geval van de website van het European Environment Agency, een officieel agentschap van de Europese Unie. Eén uitzondering: het artikel 'Good Effort With Trees, But What about the Forests?', dat op 15 januari op GreenforEU.com verscheen en geschreven zou zijn door 'Adrien Goethals'. Het leest als een nauwelijks verholen liefdesbrief aan Huawei, en werd op Twitter uitsluitend gedeeld door het officiële account van Huawei Europe en acht van zijn Chinese teamleden. Maar 'Adrien Goethals' bestaat niet. Het enige andere artikel waarvan hij volgens GreenforEU de auteur was, is letterlijk overgenomen van het European Environment Agency. Met andere woorden: behalve fake nieuwssites met onbestaande journalisten deelde Huawei Europe hier ook een artikel van een fake milieuorganisatie. Met dat patroon in het achterhoofd resteren slechts twee mogelijkheden: ofwel gaat het om een gecoördineerde actie vanuit Huawei Europe om de publieke opinie te beïnvloeden - niet alleen in België, maar ook in Ierland, Nederland, Luxemburg en Portugal. Ofwel zouden Huawei Europe en al zijn teamleden zich hebben laten misleiden door fake websites, gebouwd door een semiofficiële Huaweipropagandist uit India. Beide opties schetsen niet meteen een fraai beeld van het Chinese technologiebedrijf.