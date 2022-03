De minimumleeftijd om te kunnen starten in de lagere school verdwijnt: makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen zullen voor de leeftijd van vijf jaar in het eerste leerjaar kunnen starten. Hoogbegaafde leerlingen in het middelbaar onderwijs zullen vrijstellingen kunnen krijgen voor één of meerdere vakken.

Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. 'We willen vermijden dat hoogbegaafde leerlingen schoolmoe worden en afhaken', zegt Weyts.

Om voor de leeftijd van vijf jaar over te gaan naar de lagere school, zullen de kinderen in kwestie toelating nodig hebben van de klassenraad en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). In het secundair onderwijs is het de klassenraad die vanaf volgend schooljaar de bevoegdheid krijgt om scholieren een vrijstelling te geven voor één of meerdere vakken. Het CLB hoeft geen advies meer te geven.

'Op die manier kan de klassenraad veel makkelijker en beter op maat van een scholier werken', zegt minister Weyts. 'Zo wordt verveling vermeden en komen er kansen voor intellectuele uitdaging en ontplooiing.'

'Kwetsbare groep'

Ongeveer twee tot drie procent van de Vlamingen is hoogbegaafd. Een vaak gehoord probleem is dat hoogbegaafde jongeren op school te weinig uitdaging voelen en de juiste begeleiding en ondersteuning missen. Zo groeit het risico dat ze gaan onderpresteren. De beslissingen passen in een beleid rond hoogbegaafdheid dat sinds deze regeerperiode wordt uitgebouwd. Eerder schrapte minister Weyts de minimumleeftijd van acht jaar voor een getuigschrift van het lager onderwijs. 'Zonder aanpak op maat kan de scholing van hoogbegaafde leerlingen echt mismeesterd worden', zegt Weyts. 'Het gaat misschien niet om een hele grote, maar wel een kwetsbare groep.'

