Vincent Riga, de regeringscommissaris van Open VLD bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB, verzet zich tegen de beslissing van het beheerscomité om geen beroep aan te tekenen tegen het hoofddoekenvonnis van de arbeidsrechtbank. Dat heeft hij dinsdag gezegd aan persagentschap Belga.

Daarmee belandt het netelige hoofddoekendossier op de tafel van de Brusselse regering.

Het beheerscomité van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB heeft maandag beslist om geen beroep aan te tekenen tegen de beschikking van de arbeidsrechtbank waarbij de MIVB werd veroordeeld voor discriminatie op grond van godsdienst en geslacht. Een vrouw werd tot twee keer niet in dienst genomen omdat ze een hoofddoek droeg.

Maar een van de twee regeringscommissarissen bij de MIVB liet achteraf meteen verstaan dat hij zich zou verzetten tegen die beslissing. Daarmee verhuist het dossier naar de tafel van de Brusselse regering.

Discussie

Dinsdag bevestigt Vincent Riga dat hij daarover een brief heeft gestuurd naar Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. De Brusselse regering heeft nu twintig dagen de tijd om zich over de kwestie uit te spreken.

Het dossier zorgt al enkele dagen voor discussie, ook binnen de Brusselse meerderheid.

