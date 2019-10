Websites van Binnenlandse Zaken, het Waalse Gewest en diverse steden en gemeenten hebben privacyregels overtreden, net als honderden andere Belgische websites met een vind-ik-leukknop van Facebook. Dat blijkt uit een onderzoek van Knack in samenwerking met de KU Leuven.

Op 29 juli 2019 velde het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak-Fashion ID een mijlpaalarrest over de vind-ik-leukknop van Facebook. Websites die zo'n knop hebben geïntegreerd, zijn volgens het Hof mee verantwoordelijk voor de gegevensoverdracht die daarmee gepaard gaat: ze sturen automatisch data over hun bezoekers door naar Facebook. Van de rechtbank moeten ze hen onder meer inlichten over het doel daarvan.

...