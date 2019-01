Homo roboticus: hoe bang is de Belg voor robots?

Pakt een robot straks uw job af? Of wordt hij uw beste vriend, en wie weet zelfs uw geliefkoosde sekspartner? De Vrije Universiteit Brussel en Knack gingen na hoe de Belgen over zulke vragen denken. 'Angst voor robots is niet nodig, maar er komt ook geen heilstaat op ons af.'