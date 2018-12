Homans verzet zich tegen praktijktests op Vlaams niveau

Gent, Brussel, Kortrijk, Mechelen, Antwerpen. Het aantal Vlaamse centrumsteden waar praktijktests op de huurmarkt worden ingevoerd, neemt toe. 'Het draagvlak wordt steeds groter. Nu zelfs Antwerps burgemeester Bart De Wever gewonnen is voor praktijktests, staat er niets meer in de weg om ze in heel Vlaanderen uit te rollen', zegt Groen-parlementslid An Moerenhout. Haar partij is van plan om hier binnenkort een resolutie over in te dienen in het Vlaams Parlement.

Praktijktests moeten nagaan of iedereen wel dezelfde behandeling krijgt op de huurmarkt. 'In het verleden was vooral N-VA mordicus tegen', zegt oppositielid Moerenhout. 'Maar de partij lijkt dus van houding te veranderen.'

Minister Homans hapt vooralsnog niet toe. 'Praktijktests staan niet in het regeerakkoord en ik ga die ook niet invoeren op Vlaams niveau', reageert ze in De Morgen. Lokale besturen zijn volgens Homans vrij te doen wat ze willen.

De meerderheidspartijen CD&V en Open VLD zouden er wel over willen praten, klinkt het.