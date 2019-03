Hoge Raad van Financiën: regering-Michel laat gat in begroting van 8,5 miljard euro na

Het structurele tekort in de begroting loopt eind dit jaar op tot bijna 8,5 miljard euro of 1,9 procent van het bruto binnenlands product. Dat berekende de Hoge Raad van Financiën (HRF).

Uit het jongste rapport van de Hoge Raad van Financiën, die de regering adviseert over de begroting, blijkt dat het structurele tekort eind dit jaar nog altijd 1,9 procent van het bbp bedraagt (tegenover 1,5 procent in 2018).

Bij ongewijzigd beleid, voorspelt de HRF, zal het tekort overigens uitdijen tot 2,0 procent eind volgend jaar en 2,4 procent in 2021, of circa 11 miljard euro.

Val regering

'We wisten dat de begroting opnieuw zou verslechteren, maar als minderheids­regering in lopende zaken zijn we aan handen en voeten gebonden', zegt minister van Begroting ­Sophie Wilmès (MR) in De Standaard. 'Een nieuwe regering zal dat opnieuw onmiddellijk ter hand moeten nemen.'

De begroting voor 2019 raakte door de val van de regering niet goedgekeurd.

Geen evenwicht

Van een begrotingsevenwicht, zoals de regering-Michel bij haar aantreden beloofde, is dus nog lang geen sprake. De HRF stelt in het rapport voor om de begroting tegen 2021 structureel in evenwicht te brengen.

Oppositiepartij Groen spreekt in een reactie van 'een buis voor N-VA op hun zelfgekozen hoofdvak'. Fractieleider Kristof Calvo: 'Ondanks de stevige besparingen en de inspanningen die zijn gevraagd aan onze landgenoten is het gat in de begroting gigantisch. De rekeningen van de gezinnen zijn gestegen, maar de rekening van de regering klopt nog altijd niet.'

Volgens Calvo is dit het resultaat van een onevenwichtig regeringsbeleid. 'Voor multinationals, grote vermogens en aandeelhouders waren het wel gouden jaren. Maar voor de de KMO's en de werknemers, al die mensen die ons land echt doen draaien, was er veel te weinig aandacht.

Het adviesrapport van de HRF kadert in de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2019-2022 dat ons land eind april moet overmaken aan de Europese Commissie.