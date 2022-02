Het leven wordt duurder, de energiefactuur neemt een steeds grotere hap uit ons budget. Hoe gaat u verstandig om met uw geld en wint u het verlies aan koopkracht terug? 50 huis-, tuin- en keukentips om de inflatie te bestrijden.

Het leven is het voorbije jaar bijna 6 procent duurder geworden. Vooral de gas- en elektriciteitsrekeningen stegen fors. Daarom ligt het voor de hand om eerst te kijken hoe u uw energieverbruik kunt verminderen. Om flink te besparen op het gasverbruik zijn vaak ingrijpende en dure investeringen nodig die u pas op termijn terugverdient. Denk aan een moderne hoogrendementsketel, hoogrendementsglas en isolatie van dak, spouwmuren en vloer. Op de website benoveren.fluvius.be staat een handige calculator die u helpt om goed te isoleren.

...

Het leven is het voorbije jaar bijna 6 procent duurder geworden. Vooral de gas- en elektriciteitsrekeningen stegen fors. Daarom ligt het voor de hand om eerst te kijken hoe u uw energieverbruik kunt verminderen. Om flink te besparen op het gasverbruik zijn vaak ingrijpende en dure investeringen nodig die u pas op termijn terugverdient. Denk aan een moderne hoogrendementsketel, hoogrendementsglas en isolatie van dak, spouwmuren en vloer. Op de website benoveren.fluvius.be staat een handige calculator die u helpt om goed te isoleren. Dat kost tijd en geld. Ga zeker na of u in aanmerking komt voor de premies die aangeboden worden door Fluvius, de netbeheerder van elektriciteit en aardgas, en door gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid. Het is vaak een doolhof van voorwaarden, procedures en premiebedragen, maar op premiezoeker.be krijgt u een goed overzicht van alle mogelijke tegemoetkomingen. Vanaf 1 oktober moet het eenvoudiger worden, want dan komt er één digitaal loket voor alle premies. Meer info daarover vindt u op vlaanderen.be, 'Mijn VerbouwPremie'. Er zijn ook heel wat minder ingrijpende mogelijkheden om vrij pijnloos te besparen. Vaak gaat het om kleine bedragen, maar vele kleintjes maken één groot. Vink aan wat u al doet en maak werk van de rest. Als u ten minste uw verlies aan koopkracht wilt goedmaken. 1. Draai de thermostaat wat lager.Het is eenvoudig en misschien hebt u het al gedaan, maar met elke graad dat u de kamertemperatuur verlaagt, bespaart u 7 procent op uw gasverbruik. Binnen met een dikke trui rondlopen is geen schande, onder een dekentje naar televisie kijken is knus en gezellig. 2. Breng radiatorfolie aan. Daarmee wordt de warmte de kamer ingestuurd. Stappenplannen over hoe u dat kunt aanbrengen vindt u op de sites van doe-het-zelfzaken of op YouTube. 3. Breng tochtstrips aan en leg een tochthond.Volgens Nederlandse berekeningen bespaart u met het dichtmaken van alle naden en spleten in een gemiddelde halfopen bebouwing al snel 70 m3 gas per jaar, dat is pakweg 140 euro. 4. Ventileer voldoende, zeker als het buiten kouder is.Dat klinkt misschien paradoxaal, maar door te ventileren is er minder vocht in huis en droge lucht warmt sneller op dan vochtige lucht. Ventileer als u kookt of was ophangt. Zo voorkomt u ook schimmelvorming. 5. Neem liever een douche dan een bad.Zo verbruikt u niet alleen minder water, maar het water hoeft ook minder lang op te warmen en dus bespaart u ook nog energie. Op vlaanderen.be vindt u tips over hoe u water in huis bespaart. 6. Douch minder lang.U hebt al een water- besparende douchekop? Prima, maar een gemiddeld huishouden dat altijd 5 minuten doucht in plaats 9 minuten bespaart op jaarbasis meer dan 15.000 liter warm water en 60 m3 gas. Een timer of een zandloper helpt u daarbij. 7. Koop een regenton.Besproei in de zomer uw tuin niet met drinkwater, maar met regenwater. Zo bespaart u honderden liters water per jaar. En in hetzelfde genre: gebruik tuinverlichting op zonne-energie. 8. Vervang alle gloei- en halogeenlampen door ledlampen.Een ledlamp is wel duurder in aanschaf, maar ze gaat langer mee en slurpt minder elektriciteit. Op lange termijn spaart u zo geld uit. Om u te begeleiden bij de keuze van de juiste ledlampen kunt u bijvoorbeeld terecht op letsleds.nl. 9. Zet elektrische apparaten altijd helemaal uit.Of beter nog: trek de stekker uit. Een computer of televisie op standby, laders van smartphones of een elektrische tandenborstel die in het stopcontact blijft steken: het zijn sluipverbruikers. Volgens energiebedrijf Engie heeft elk huis gemiddeld 30 tot 50 toestellen in stand-by en kost het sluipverbruik makkelijk tussen de 100 en 150 euro per jaar. 10. Gebruik minder de droogtrommel.Hang uw was te drogen aan een waslijn of op een droogrek (wel goed verluchten, zie tip 4). Volgens de Nederlandse consumentenorganisatie Nibud bespaart u 30 euro als u de helft van de was buiten laat drogen. In dezelfde categorie: droog uw haren met een handdoek of laat ze drogen in de wind, maar zonder föhn. 11. Ontdooi uw diepvriezer. Want die werkt pas optimaal als u regelmatig het aangekoekte ijs weghaalt. Een ijslaagje van meer dan 2 millimeter op het vrieselement zou goed zijn voor 10 procent meer stroomverbruik. Zorg ook dat het deurrubber goed afsluit en zet de vriezer niet te koud, -18° Celsius is voldoende. 12. Vul uw vriezer.Vaak is uw diepvriezer niet volledig gevuld. Stapel hem zo vol mogelijk, bijvoorbeeld met flessen water (let op dat ze niet barsten bij het invriezen). Die geleiden de koude goed en zo verbruikt uw diepvriezer minder energie. 13. Spaar uw afwas op.Was maar één keer per dag af. Vaat in de vaatwasser verbruikt twee tot drie keer meer energie dan vaat die met de hand wordt afgewassen. Met de hand doet u dat natuurlijk niet onder stromend water. 14. Kook altijd met deksels op de pannen.De gaartijd en dus het energieverbruik zal drie maal minder zijn. Kook met zo weinig mogelijk water. Zorg ervoor dat uw potten en pannen juist groot genoeg zijn voor de portie die u wilt bereiden en voor de grootte van de kookplaat. Een snelkookpan gaat niet alleen sneller maar bespaart ook tot 70 procent energie. 15. Schakel de oven op tijd uit.En maak handig gebruik van de restwarmte. Want een klassieke oven verbruikt twee keer zoveel als een microgolfoven. 16. Stel een boodschappenlijstje op en houd u daaraan.Met een boodschappenlijstje koopt u minder zaken die u niet nodig hebt en vergeet u minder dingen te kopen die u wél nodig hebt. 17. Gebruik een app voor boodschappenlijstjes.Tegenwoordig heeft elke supermarkt er een, maar bekijk ze kritisch. Er bestaan ook handige apps, zoals Supersimpel dat inderdaad supersimpel is. Of Bring! waar u foto's aan kunt toevoegen van het ginmerk dat uw partner moet meebrengen. Of Out of Milk dat ook uw voorraad bijhoudt. 18. Koop in het juiste seizoen.Koop aardbeien als er veel aardbeien zijn. Lokaal geteelde producten op het juiste moment zijn niet alleen vaak het goedkoopst, maar meestal ook het lekkerst. 19. Koop in het verkeerde seizoen.Ja, dat is in tegenspraak met tip 18, maar kerstgerief koopt u het best na kerst en campinggerief na de zomer als de winkels van hun voorraad af willen. 20. Maak gebruik van promo's.Elk warenhuis heeft wel zijn kortingkaart, zoals de Xtra-kaart bij Colruyt, My Delhaize, enzoverder. Via de app Joyn kunt u korting krijgen bij duizenden lokale handelaars, bakkers en slagers. Websites als myshopi.com bieden een overzicht van alle reclamefolders en promoties. 21. Houd jaarlijks wederkerende promoties bij.Warenhuizen organiseren steeds omstreeks hetzelfde tijdstip van het jaar bepaalde promoties, zoals bijvoorbeeld een wijnfestival. Houd daar rekening mee. 22. Check de prijs per kilo en per liter.Want grote verpakkingen zijn niet altijd goedkoper dan kleine verpakkingen. 23. Leg een voorraadkast aan.Koop niet-bederfbare producten in promotie. Denk aan toiletpapier, huishoudrol, waspoeder, zeep, tandpasta, droge pasta, tomatenpulp, enzoverder. Niet alleen is dat goedkoop, maar u valt ook niet zo snel zonder. Als mensen toiletpapier hamsteren omdat er een pandemie uitbreekt, loopt u gewoon naar uw voorraadkast. 24. Koop de juiste merken.Er is een groot prijsverschil tussen A-merken (bijvoorbeeld Nutella voor choco), huismerken (van Carrefour, Delhaize...) en eersteprijsmerken (witte producten). Volgens Test-Aankoop bespaart u gemiddeld 45 procent door over te stappen van een A-merk naar een huismerk. 25. Koop in de juiste winkel.Test-Aankoop onderzoekt geregeld waar u prijsbewust winkelt. Altijd komen dan dezelfde namen naar boven: Colruyt, Albert Heijn, Lidl of Aldi. Maar let op: waar veel concurrentie is, liggen de prijzen lager. Dus een Colruyt met een Albert Heijn in de buurt is goedkoper dan een Colruyt-vestiging zonder concurrentie. 26. Koop tweedehands of in een kringloopwinkel.Tuinmeubilair, kasten, fietsen,...: u vindt het allemaal in Kringwinkels (dekringwinkel.be), rommelmarkten (rommelmarkten.be) of tweedehandszaken (bijvoorbeeld 2dehands.be). Op Facebook kunt u via Gift gratis spullen op de kop tikken. 27. Koop ook kleding of schoenen tweedehands.Er zijn veel tweede- handswinkels en -sites zoals Vinted waar u een leuke jas of trui vindt. Voor designerspullen kunt u terecht op bijvoorbeeld Miinto of de pre-owned afdeling van Farfetch. 28. Verkoop de spullen die u niet gebruikt.Kleren die al lang niet meer passen, speelgoed van uw kinderen die de deur uit zijn: doe het van de hand. Of schenk het weg, bijvoorbeeld via een Kringwinkel of via Gift op Facebook. 29. Smeer zelf uw boterhammen. In plaats van broodjes te kopen. U staat er versteld van hoeveel u wekelijks, maandelijks, jaarlijks uitgeeft aan belegde broodjes, waar toch altijd te veel mayonaise op ligt. 30. Laat niets over datum gaan.De grootste voedselverspilling is het gevolg van etenswaren die te lang blijven liggen. Organiseer uw koelkast en maak een plankje vrij voor restjes, geopende producten of waren met een korte houdbaarheidsdatum die dus bij voorrang gebruikt moeten worden.31. Kook vaker zelf.Afhaalgerechten zijn makkelijk, maar wegen wel door op het budget. Plan uw maaltijden voor een week, zodat u geen impulsieve aankopen doet in de winkel. Nog een tip: ga nooit naar de winkel als u honger hebt. 32. Stop snoepen, roken en alcohol drinken.Of probeer die dure gewoontes minstens af te bouwen. Niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor uw gezondheid - en dus bespaart u ook nog op de gezondheidskosten. 33. Besef dat huisdieren geld kosten.Als u een dier in huis haalt, moet u er goed voor zorgen en dat kost geld. Volgens de Belgische statistische dienst Statbel besteedt een huishouden gemiddeld 800 euro per jaar aan een hond en 600 euro aan een kat. 34. Begin een groentetuin.Ja, er is discussie of u geld bespaart door zelf groenten te kweken, maar hebt u nog een fitnessabonnement nodig als u in de tuin werkt? En hoe onbetaalbaar leuk is het om tijm, marjolein, bieslook, sla, tomaten, bessen, enzoverder binnen handbereik te hebben? Meer info op velt.nu. 35. Houd uw aankopen bij in een schriftje of op een app.Als u weet waar uw geld naartoe gaat, krijgt u er greep op. Er bestaan talloze apps, maar kijk zeker eens naar Wakosta?!. Die gratis no-nonsense- budgetapp werd gemaakt voor kwetsbare jongeren die niet zo goed met geld om kunnen, maar is handig voor iedereen. 36. Controleer dagelijks de stand van uw zichtrekening. Dat kan makkelijk via de bankapp. Zo weet u wat u uitgeeft en wat er binnenkomt. En zo zorgt u er altijd voor dat u niet in het rood staat, want daar betaalt u rente op. En betaal ook altijd uw rekeningen op tijd, zo mijdt u extra kosten. 37. Controleer maandelijks hoeveel u hebt gespaard en hoeveel schulden u nog hebt.Houd dat bij in een schriftje of een Excel- bestand. U krijgt niet alleen zicht op de opbouw van uw vermogen, maar ook op wat dure en goedkope maanden zijn. Waar u dan tijdig kunt op inspelen. 38. Trouw wordt niet beloond in geldzaken.Controleer jaarlijks of u nog bij de juiste gas- en elektriciteitsleverancier zit. Is uw abonnement voor kabel, telefoon en internet nog altijd het beste? Er zijn talloze sites die u helpen met vergelijken: vtest.vreg.be, test-aankoop.be, mijnenergie.be, tariefchecker.be, bestetarief.be . Overstappen kan u veel geld opleveren. 39. Vergelijk banken.Financiële instellingen rekenen kosten aan voor alles en nog wat. Ga na of dat goedkoper kan. Op overheidssite wikifin.be vindt u een vergelijkingstool voor zichtrekeningen. U kunt ook kijken naar zichtrekeningen-vergelijken.be, spaargids.be of test-aankoop.be. En ga na of u bij uw uitverkoren bank naar een goedkopere formule kunt overstappen. 40. Koop geen consumentenproducten op krediet.Die rentes zijn hoog. Leen dus niet voor uw salon, trouwfeest of reis. Schulden zijn verraderlijk, op allesover- centen.be leest u hoe u ze kunt voorkomen. 41. Spaar elke maand.Geef uw bank de opdracht om een bepaald bedrag over te schrijven op uw spaarrekening. Probeer minstens 10 procent van uw inkomen te sparen. Een goed stappenplan dat u daarbij helpt vindt u op de site van het Nederlandse voorlichtings- bureau over geldzaken nibud.nl. 42. Spaar uw kleingeld.Steek al uw rosse muntjes en nu en dan ook eens een munt van 1 of 2 euro in een spaarpot. U zult verbaasd zijn hoe snel het bedrag oploopt zonder dat u daar veel moeite voor hoeft te doen. 43. Formuleer een doel. Hebt u het moeilijk om te sparen? Stel dan een realistisch doel waarvoor u spaart, bijvoorbeeld een reis, uitstap of etentje. Volg het goed op, het zal u extra motiveren om stil te staan bij uw uitgaven. 44. Overweeg om uw spaargeld te beleggen.Geld op uw spaarboekje brengt vandaag niets op, met de hoge inflatie vermindert zelfs de koopkracht (zie volgende bladzijde). 45. Ga met de kam door uw abonnementen.Tegenwoordig bestaan er abonnementen voor bloemen, maaltijdboxen, de lotto, Netflix, Strava en noem maar op. Maakt u er voldoende gebruik van? (Behoud alleszins uw abonnement op Knack. Daarmee kunt u trouwens ook Trends, Flair, Libelle en vele andere bladen lezen.) 46. Kijk na of u niet oververzekerd bent.Verzekeringspolissen zijn een doolhof, mensen hebben meestal helemaal geen idee voor wat ze allemaal verzekerd zijn, vaak overlappen de polissen elkaar. Stel zelf een lijstje op van al uw verzekeringen en ga met uw verzekeringsmakelaar na of ze wel nuttig zijn. 47. Ga meer te voet, neem vaker de fiets.We rijden te vaak met de auto en dat kost geld, wandelen of fietsen is gratis. En bovendien goed voor uw gezondheid. 48. Rij niet te snel.Als u toch de auto gebruikt, rij dan niet agressief. Als u 130 km/u rijdt, verbruikt u 25 procent meer brandstof dan wanneer u 100 km/u rijdt. En u spaart op snelheidsboetes. Controleer ook regelmatig uw bandenspanning: een te lage bandenspanning vergroot de weerstand en dan verbruikt u 2 tot 3 procent meer. 49. Leef gezond.Doe bijvoorbeeld minstens 10.000 stappen per dag. U verkleint het risico op allerlei gezondheidsklachten en zo ook de kans op medische kosten. 50. Maai Mei Niet.Ja, dat is die actie van Knack om uw gras in mei niet te maaien (maaimeiniet.be). Goed voor het milieu, en u bespaart niet alleen op uw grasmachine, maar vooral ook heel veel tijd. En tijd is geld, toch?