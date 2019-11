De sociale zekerheid zit al langer in financiële ademnood, maar nu wordt het wel heel precair. Wie zal onze dokterskosten terugbetalen? Wie zal zorgen voor ons pensioen?

'Er is een ernstig probleem met onze sociale zekerheid', zegt Bea Cantillon. 'Er is geld te kort, en dat probleem wordt steeds groter.' Als het gaat over onze welvaartsstaat is Cantillon, directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen, de leading lady. Vorige week was ze een van de experts die tijdens een parlementaire hoorzitting hun visie gaven op de financiering en betaalbaarheid van onze sociale zekerheid. Die wordt alom geroemd. Velen benijden onze terugbetalingen voor gezondheidszorg, onze kinderbijslagen, pensioenen, uitkeringen bij invaliditeit of werkloosheid enzovoort. Maar hoelang zal dat systeem betaalbaar blijven? Hoe houden we het overeind?

...